أي إي برات نظرة عامة

El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, ha confirmado que Dominik Szoboszlai y Jeremie Frimpong estarán de baja durante bastante tiempo después de que ambos tuvieran que abandonar el campo en la victoria por 2-1 ante el Brentford. El Liverpool queda ahora a la espera de conocer el alcance de sus lesiones, mientras aumenta su lista de bajas en medio de un exigente calendario en la Premier League y la Champions League.
El Liverpool mostró solidez táctica para remontar tras llegar al descanso por detrás en el marcador y vencer por 2-1 al Brentford en el Gtech Community Stadium. El resultado sitúa al Liverpool quinto en la Premier League con 12 puntos, mientras que el equipo local sigue sexto con 10.