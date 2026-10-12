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أي إي برات نظرة عامة

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Iraola confirma que Szoboszlai y Frimpong estarán de baja durante un largo periodo

El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, ha confirmado que Dominik Szoboszlai y Jeremie Frimpong estarán de baja durante bastante tiempo después de que ambos tuvieran que abandonar el campo en la victoria por 2-1 ante el Brentford. El Liverpool queda ahora a la espera de conocer el alcance de sus lesiones, mientras aumenta su lista de bajas en medio de un exigente calendario en la Premier League y la Champions League.

A. IraolaJ. Frimpong
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Premier League crestPremier League

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
3Brighton crestBrighton64111851313
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4Chelsea crestChelsea74121713413
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5Liverpool crestLiverpool733198112
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6Brentford crestBrentford7241138510
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7Everton crestEverton724187110
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