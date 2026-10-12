أي إي برات نظرة عامة

Iraola confirma que Szoboszlai y Frimpong estarán de baja durante un largo periodo

El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, ha confirmado que Dominik Szoboszlai y Jeremie Frimpong estarán de baja durante bastante tiempo después de que ambos tuvieran que abandonar el campo en la victoria por 2-1 ante el Brentford. El Liverpool queda ahora a la espera de conocer el alcance de sus lesiones, mientras aumenta su lista de bajas en medio de un exigente calendario en la Premier League y la Champions League.