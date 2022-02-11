بوتشيتينو : زيدان سيأتي مكاني؟ عليكم سؤال مديرنا الرياضي !

علق ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان، على الشائعات التي أثيرت مؤخرًا حول إمكانية قدوم زين الدين زيدان خلفًا له بالنادي الفرنسي.

العديد من التكهنات أثيرت في الفترة الأخيرة حول مستقبل المدرب الأرجنتيني، وعدم اقتناع إدارة باريس بقدراته حتى الآن مع الفريق.

وهو ما جعل فكرة تولي زيدان مهمة تدريب باريس خلفًا له تظهر بشكل متزايد، ليخرج بوتشيتينو ويعلق على الأمر بنفسه.

ماذا قال بوتشيتينو؟

مدرب باريس خرج قبل أربعة أيام من مواجهة فريقه أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ليكشف عن موقفه في تصريحات لبرنامج "لارجيرو" على إذاعة كادينا سير الإسبانية.

وقال الأرجنتيني:"لا أعرف، زيدان مدرب رائع وأظهر ذلك بالفعل في ريال مدريد ويمكنه النجاح في أي مكان يذهب له".

وأضاف:"عليك أن تسأل مديرنا الرياضي ورئيس النادي، عندما كان زيدان في ريال شاهدت العديد من الشائعات حول رحيله هو أيضًا وقدوم خليفته".

وتابع:"عندما تتولى منصب باريس سان جيرمان فيجب علي التأقلم مع هذه الشائعات، كل تركيزي على ما أقوم به اليوم، وكرة القدم ستأخذنا إلى حيث تريد، لأنه أحيانًا لا يكون مصيرنا في أيدينا".

ماذا عن علاقته بالصحافة؟

أكد بوتشيتينو أن علاقته جيدة بالصحافة رغم الانتقادات التي يتعرض لها، حيث لم يفلت من نيران الهجوم، وأصر على التذكير بأن منصب مدرب باريس سان جيرمان يظل هدفًا للجميع في فرنسا.

وقال الأرجنتيني:"هذه الوظيفة هي الأسهل من حيث التعرض للنقد عندما تتراجع النتائج، رأينا ذلك مع توخيل وإيمري وأنشيلوتي".

وأوضح:"كل مشروع يختلف عن الآخر، عندما تكون مدربًا، إذا لم تفز فلن يكون هناك الكثير من الوقت إلا في أندية معينة، حيث يمنحونك الأدوات والأشخاص لإنشاء هيكل جيد، كما هو الحال مع مانشستر سيتي وبيب جوارديولا ويورجن كلوب في ليفربول"

وتابع:"نحن نعمل بفكرة أننا سنبقى هنا لمدة 10 سنوات، لكننا نعرف قواعد اللعبة، لن نستمر إذا لم تفز بالمباريات".

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