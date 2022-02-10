رغم معارضة تشافي برشلونة يتسلح لحسم صفقة هالاند

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي برشلونة، تستهدف التعاقد مع إرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتستهدف العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة التعاقد مع المهاجم النرويجي، خاصة مع تأكد وجود بند في عقده مع دورتموند يسمح له بالرحيل بداية من الصيف المقبل في حال دفع الشرط الجزائي والمقدر بـ 75 مليون يورو.

وعلى رأس تلك الأندية مانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى ريال مدريد، ولكن بحسب التقارير الصحفية فإن الأخير قرر الانسحاب من الصفقة في الصيف المقبل بسبب رغبته في التعاقد مع كيليان مبابي، وسيعمل على ضم هالاند في صيف 2023.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن برشلونة يريد التعاقد مع هالاند بأي ثمن في الصيف المقبل، بالرغم من معارضة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق على الصفقة.

وأشارت "سبورت" في تقريرها إلى أن جوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، تحدث مع تشافي وأقنعه بفكرة ضم اللاعب وأنه سيتناسب مع طريقة لعب الفريق، بالإضافة إلى أن وجوده سيضخ طاقة كبيرة وقدرة تنافسية بين اللاعبين.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة بدأ في تجهيز الأموال اللازمة لحسم الصفقة، خاصة وانه في الصيف المقبل سيحصل الفريق جزء من عقد الرعاية الجديد، وسيوفر جزء من الراتب بعد رحيل بعض لاعبي الفريق مثل عثمان ديمبيلي، وسيرجي روبيرتو وغيرهم.

جدير بالذكر أن علاقة إدارة برشلونة القوية، مع مينو رايولا وكيل أعمال هالاند، قد تساعده بشكل كبير في حسم الصفقة لصالحه، خاصة أن رايولا أكد في أكثر من مرة أن اللاعب لن يختار العرض الأقوى ماديًا فحسب بل سينظر إلى مشروع الفريق الذي يريده وأهدافه المستقبلية.