من هم أفضل اللاعبين تمريرًا في فيفا 21؟

كشفت الشركة المنتجة للعبة فيفا 21 عن الأسماء التي تريد أن تلعب بها إذا كنت ترغب في تمريرات تقصر الطريق نحو المرمى وتكسر خطوط المنافس

غالبًا ما تعتمد الوتيرة السريعة لمباراة FIFA بشكل كبير على لاعبين قادرين على إبقاء الكرة تتحرك واختيار التمريرة الصحيحة في الوقت المناسب.

قبل إصدار فيفا 21، اختارت EA Sports أفضل 20 لاعب يقوم بتمرير الكرة في المباراة، حيث احتل المايسترو كيفين دي بروينه الصدارة بمعدل تمرير 93.

تمتع لاعب خط الوسط البلجيكي، الذي حصل على 91 تقييمًا بشكل عام ، بموسم 2019-20 الرائع وحصل مؤخرًا على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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تفوق دي بروينه بفارق ضئيل على نجم برشلونة ليونيل ميسي ولاعب ريال مدريد توني كروس كأفضل ممرر في FIFA 21 حيث حصل الثنائي على تقييمات تمريرة تبلغ 91.

يعتبر التمرير بالمصادفة ثالث أفضل ميزة لميسي في اللعبة، حيث حصل الأرجنتيني على 95 مراوغة وتسجيل 92.

المركز الرابع يوجد اسم أقل شهرة وهو لاعب خط وسط فياريال دانيال باريجو الذي أثبت أنه يعرف كيفية اختيار تمريرة في الدوري الإسباني.

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ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول هو المدافع الوحيد الذي وصل إلى قائمة أفضل 20 لاعبًا هذا العام بتقييم تمرير رائع بلغ 87.

دخل مسعود أوزيل المنبوذ من أرسنال إلى القائمة، على الرغم من لعب القليل من كرة القدم خلال العام الماضي، مع انخفاض التصنيف العام للاعب لألماني إلى 82.

نجم باريس سان جيرمان نيمار مدرج أيضًا في القائمة مع بقاء البرازيلي تهديدًا هجوميًا كبيرًا من جميع النواحي في فيفا 21.

اللاعبون الأفضل في التمريرات في FIFA 21