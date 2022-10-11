فيفا 23: تقييم فريق ريتشموند، وجوائز تيد لاسو في Ultimate Team

إضافات جديدة في اللعبة المنتظرة من العالم أجمع

تم إطلاق لعبة "فيفا 23" بشكل رسمي، وقد قامت EA Sports بعمل ميزة من نوع مختلف بإضافة "تيد لاسو" وفريق "آي إف سي ريتشموند" إلى اللعبة.

لقد جلبت الشركة المسلسل التليفزيوني الحائز على جوائز عديدة إلى العالم الافتراضي، دون إغفال الشخصية الأسطورية لجيسون سوديكيس.

"جول" يلقي نظرة على كيفية اللعب مع فريق "تيد لاسو" في اللعبة وتقييمات لاعبي فريق ريتشموند والعديد من التفاصيل الأخرى.

ما هي تقييمات لاعبي "آيه إف سي ريتشموند" في فيفا 23؟

جايمي تارت هو أفضل لاعب في قائمة "آيه إف سي ريتشموند" بتقييم 84 في FIFA 23 ثم يأتي لاعب الوسط روي كينت على طراز روي كين بتقييم شامل يصل إلى 83، بينما يكمل داني روخاس بتقييم 82 الثلاثي المتصدر.

حصل "سام أوبيسانيا" على تقييم 81، بينما يعتبر إيزاك مكادو أفضل مدافع في الفريق بتقييم 80.

لإعطائك فكرة عن مدى جودة اللاعبين في تقييم EA Sports ، فإن تصنيف تارت هو نفس تصنيف نجم مانشستر سيتي جاك جريليش وصانع ألعاب ريال مدريد إيدن هازارد ومدافع باريس سان جيرمان سيرخيو راموس، فيما يعتبر كينت ذا قدرة مماثلة للاعب خط وسط ولفرهامبتون روبن نيفيس وجناح برشلونة رافينيا.

يمكنك مشاهدة تقييمات FIFA 23 الخاصة بفريق ريتشموند في السياق التالي:-

اللاعب المركز التقييم جايمي تارت ST 84 روي كينت CMD 83 داني روخاس ST 82 سام أوبيسانيا RM 81 إيزاك مكادو CB 80 موي بامبركاتش CM 79 جيف جودمان LB 79 كولن هيوز LM 78 أريو ديكسون RB 78 روبي روبر ST 78 جان ماس CB 77 ريتشارد مونتلو CMD 77 تييري زورو GK 76 بول رينولدز CB 76 تومي وينشستر CB 76 ديكلان كوكبيرن ST 75 كوكوتش RM 75 باباتوندي CB 75 توم أوبراين GK 75

كيف تلعب بشخصية Ted Lasso AFC Richmond في FIFA 23؟

يمكنك اللعب بـ AFC Richmond في أوضاع اللعب التالية:

الانطلاقة

كارير موود

الوديات عبر الإنترنت

المواسم عبر الإنترنت

يمكنك العثور على فريق "آيه إف سي ريتشموند" في قسم "باقي العالم" في نمط "كارير موود" ومع ذلك ، من أجل اللعب مع هذا الفريق، يجب عليك أولاً استبدال فريق من الدوري الذي تنوي بدء المسيرة فيه.

في حالة لعبك كمدير في نمط "كارير موود"، يمكنك اختيار تيد لاسو ويمكنك أيضًا إدارة فريق "آي إف سي ريتشموند" بينما يجدر التذكير أنه لا يمكنك مشاركة لاعبي آيه إف سي ريتشموند في وضع " Ultimate Team".

EA Sports / GOAL

مكافآت فريق تيد لاسو Ultimate Team في فيفا 23

في الوقت الذي لا يمكنك فيه استخدام لاعبي آيه إف سي ريتشموند في FUT 23، فهناك عدد من المكافآت المتاحة للفوز بها وهي:-

بطاقة تيد لاسو

بطاقة لحية المدرب

واجهة ملعب "آيه إف سي ريتشموند"

شارة ريتشموند

ومن المتوقع أن يتم طرح مجموعات فريقي ريتشموند والتيفوز مع تقدم مراحل الموسم.

كما يمكنك الفوز بشارة فريق ريتشموند من خلال إكمال تحدي "We Are Richmond" - بتسجيل هدف في أي نوع من المباريات.

أما الفوز بشكل واجهة ملعب فريق ريشموند، فيتطلب منك إكمال جميع تحديات "قصة تيد لاسو" ذات الصلة.

كيف تحصل على بطاقتي تيد لاسو ولحية المدرب في فيفا 23؟

ستكلفك بطاقات تيد لاسو ولحية المدرب أربع نجوم، ومن أجل الحصول عليها، ستحتاج إلى الفوز بهذه النجوم من خلال إكمال FUT Moments.