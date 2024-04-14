خارج الليجا.. زيدان يبعد "منبوذ أنشيلوتي" عن ريال مدريد!

ما الخطوة المقبلة؟

يستهدف نادي بايرن ميونخ البحث عن بديل لظهيره الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز، الذي يرتبط اسمه بالانتقال لريال مدريد هذا الصيف.

وتزداد يوميًا الأخبار حول استهداف بايرن ميونخ للفرنسي زين الدين زيدان لخلافة توماس توخيل الذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن "الفريق البافاري يستهدف التعاقد مع ميغيل غوتيريز لاعب جيرونا"، مشيرة إلى أنه "حال وافق زيدان على تولي تدريب البايرن، فسيكون غوتيريز أحد أولويات النادي الألماني".

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وأوضحت أن "الوضع التعاقدي لميجيل غريب بعض الشيء، فهو ينتمي إلى جيرونا، ولديه شرط جزائي بقيمة 35 مليون يورو، لكن يمكن لريال مدريد أن يستعيده مرة أخرى مقابل 8 ملايين يورو فقط".

في الشتاء كان هناك احتمال أن يخسر مدريد اللاعب، ولكن جيرونا واللاعب نفسه رفضا عرضا من الدوري الإنجليزي الممتاز بقيمة 25 مليون يورو وعادت السيطرة إلى ريال مدريد.”

وختمت "ماركا": "مع الوصول المحتمل لزين الدين زيدان إلى البايرن، الأمور ستكون مثالية، حيث كان المدرب الفرنسي هو أول من لاحظ ميجيل، والذي عانى بعد ذلك مع كارلو أنشيلوتي".