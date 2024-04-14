بعد ريبيري .. خطوة جديدة من بايرن ميونخ للتعاقد مع زين الدين زيدان

الفريق البافاري يستهدف أسطورة كرة القدم الفرنسية لخلافة توماس توخيل

تزداد يوميًا الأخبار حول استهداف بايرن ميونخ للفرنسي زين الدين زيدان لخلافة توماس توخيل الذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

صحيفة بيلد الألمانية كانت قد أشارت قبل أسبوعين تقريبًا إلى أن النادي البافاري قرر تعيين لاعبه السابق، فرانك ريبيري، في منصب المدرب المساعد.

المحللون اعتبروا تلك الخطوة هي الأولى من بايرن نحو التعاقد مع زيدان، خاصة للعلاقة الجيدة التي تجمع الرجلين، بجانب خبرة اللاعب الفرنسي في كرة القدم الألمانية وإجادته اللغة، وهو ما سيُساعد مواطنه على الانسجام سريعًا.

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صحيفة ماركا الإسبانية كشفت اليوم الأحد عن خطوة جديدة من إدارة البايرن نحو التعاقد مع زيدان، وهي تواصل مسؤوليه مع وكيل المدرب لاستطلاع رأيه حول تولي منصب المدير الفني للفريق الموسم القادم.

ولم تكشف الصحيفة عن رد زيدان الذي يبدو أنه لم يصل بعد، ويأتي ذلك في ظل ارتباط المدرب بأندية أخرى أبرزها مانشستر يونايتد.