يونج: كنت مشجعًا لأرسنال وأحلم بكتابة التاريخ مع إنتر

أريد أن أكون جزءًا من تاريخ إنتر..

كشف أشلي يونج، لاعب إنتر، عن أنه يسعى إلى إعادة اكتشاف نفسه مرة أخرى في النيراتزوري، مشيرًا إلى أن إيان رايت كان مثله الأعلى عندما كان مشجعًا لأرسنال.

وانضم يونج إلى إنتر في يناير الماضي بعد رحلة طويلة رفقة مانشستر يونايتد وبعقد يمتد حتى نهاية الموسم، مع وجود نية لإدارة إنتر أن تمدد له لفترة أطول بعد ظهوره بصورة جيدة في السان سيرو.

الدولي الإنجليزي في تصريحات صحفية قال "عندما كنت صغيرًا، كنت ألعب في مركز المهاجم، كان مثلي الأعلى هو إيان رايت، كان يلعب لأرسنال وهذا النادي الذي كنت أشجعه.".

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كما أضاف "لقد تمكنت من التغيير وإعادة اكتشاف نفسي في الكثير من الأوقات في مسيرتي، ويرجع ذلك إلى إدراك المدربين أن بمقدوري تغطية العديد من المواقف في الملعب بنجاح.".

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"موقفي أنني أريد تقديم 100% من قدراتي لمصلحة خدمة فريقي والمدرب، هذا ما فعلته وما أود الاستمرار به، أتذكر عندما جاء آينس إلى إنتر والشعبية الجارفة التي تحصل عليها."

ويقصد يونج بول آينس، آخر إنجليزي ارتدى قميص إنتر قبل وصول يونج هذا الشتاء، ويأمل لاعب المانيو السابق أن يكرر ما فعله مواطنه ويكتب التاريخ رفقة إنتر.

يونج أتم قائلًا "اللعب في إنتر تجربة لا تصدق وآمل أن أساهم في نجاحه، أُفكر في الجوائز التي تحصل عليها هذا النادي واللاعبين الكبار الذين لعبوا هنا، أود أن أكون جزءًا من تاريخ هذا النادي الرائع.".

يذكر أن يونج قد شارك في 7 مباريات سجل خلالها هدفًا وصنع آخر قبل توقف النشاط الرياضي في إيطاليا نتيجة لتفشي فيروس كورونا ولأجل غير مسمى.