ديبالا ينضم إلى ضحايا كورونا من الرياضيين

أصبح ثالث المصابين..

أعلن باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس، عن تأكد إصابته بفيروس كورونا هو وصديقته أوريانا ساباتيني، بينما أكد النادي الإيطالي النبأ في بيانٍ رسمي.

ديبالا هو ثالث لاعب يُصاب بكورونا من يوفنتوس بعد إصابة الثنائي دانيلي روجاني وبليس ماتويدي على الترتيب.

إيطاليا هي أكثر دول العالم تضررًا من كورونا في اللحظات الراهنة، ويبدو أن الرياضيين لم يفلتوا من الآثار المدمرة لهذا الوباء العالمي.

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شائعات خرجت منذ إصابة روجاني أن ديبالا هو الآخر أُصيب بالعدوى، غير أن اللاعب والنادي قاما بالنفي، لكن يبدو أن الأمر قد تأكد أخيرًا مساء السبت.

ونشر الدولي الأرجنتيني تغريدة على تويتر أعلن فيها النبأ، حيث قال "مرحبًا جميعًا، أردت إبلاغكم بأنني تلقيت للتو نتائج اختبار فيروس كورونا.".

وأضاف "أنا وأوريانا أُثبت إيجابية عينتينا. لحسن الحظ، نحن في حالة ممتازة الآن، شكرًا على رسائلكم وتحياتي للجميع.".

ونشر يوفنتوس بيانًا رسميًا حول الأمر كتب فيه "خضع ديبالا إلى فحوصات أكدت إصابته بكورونا، لقد قام متطوعًا بالانعزال في المنزل منذ يوم الأربعاء.".

"ستسمر مراقبته باتباع النظام المعتاد، إنه بخير ولا توجد أعراض."

الجدير بالذكر أن كورونا قد أصاب عددًا كبيرًا من لاعبي كرة القدم في إيطاليا وإسبانيا على وجه الخصوص، حيث يُعاني ثلث فريق فالنسيا من المرض وأكثر من 5 لاعبين من سامبدوريا وأندية أخرى أيضًا.