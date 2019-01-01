يوفنتوس يوافق على بيع مدافعه لآرسنال أو مانشستر يونايتد

المدافع المطلوب بقوة في مشروع بيولي مع ميلان

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن مدرب يوفنتوي ماوريسيو ساري، أعطى مجلس إدارة النادي الضوء الأخضر للتخلص من مدافع التركي ميريح ديميرال في فترة الانتقالات الشتوية المنتظرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "توتو سبورت"، فإن عملاق الكرة الإيطالية وافق بشكل مبدئي على بيع صاحب الـ21 عامًا، لكن بشرط الحصول على عرض كبير لمدافع ساسولو السابق.

ولفت نفس المصدر إلى أن المدير الفني لمانشستر يونايتد أوليه جونار سولشاير، بعث كشافة النادي لمتابعة منبوذ ساري في مباراتي تركيا ضد أيسلندا وأندورا في ختام مشوار أحفاد العثمانيين في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وأشار التقرير كذلك، إلى أن آرسنال يضع ديميرال على رأس قائمة المطلوبين لتعزيز خط دفاع مشروع المدرب الإسباني أوناي إيمري، لحل معضلة هشاشة الدفاع التي يعاني منها الفريق اللندني بشدة منذ بداية الموسم الجاري.

وقالت الصحيفة، إن الإدارة الإيطالية تُرحب بفكرة بيع المدافع التركي الواعد لمانشستر يونايتد أو آرسنال، نظرًا لاستعداد كلا الناديين على الموافقة على شروط البيانكونيري المادية، عكس الأندية الإيطالية الطامعة في توقيعه، والإشارة إلى ميلان.

واقترن اسم ديميرال بالروسونيري لحاجة المدرب الجديد ستيفانو بيولي لقلب دفاع بمواصفات خاصة، لعدم ثقته في أي مدافع في الفريق سوى قائد الخط الخلفي أليسيو رومانيولي، لا سيما بعد ظهور مشكلات بالجملة في الدفاع في الأسابيع الماضية.

ويسعى آرسنال للتعاقد مع مدافع جديد، لحل كوارث الأخطاء الدفاعية السذاجة التي يعاني منها الفريق منذ فترة ليست قصيرة، وكذلك اليونايتد يرغب في تعويض مدافعه الإيفواري إريك بايلي بقلب دفاع آخر جنبًا إلى جنب مع أغلى مدافع في التاريخي هاري ماجواير والسويدي فيكتور ليندلوف.

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تجدر الإشارة إلى أن يوفنتوس تعاقد مع ديميرال الصيف الماضي من ساسولو في صفقة كبدت خزينة السيدة العجوز حوالي 15.5 مليون يورو، لكنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة مع ساري، نظرًا للوفرة العددية الهائلة في مركزه، والمتمثلة في أسماء من نوعية بونوتشي، دي ليخت وأيضًا دانييلي روجاني.