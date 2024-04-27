كريستيانو رونالدو يسقط في فخ الراية والقفاز.. "أسوأ لاعبي النصر أمام الخليج"

ماذا قدم رونالدو في مباراة الخليج والنصر؟

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"تمت السيطرة عليه بنجاح".. هكذا سقط قائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في فخ الخطة التي وضعها مواطنه بيدرو إيمانويل، المدير الفني للخليج.

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النصر حقق فوزًا صعبًا، تحت قيادة المدرب المساعد فيتور سيفرينو، على مضيفه الخليج بنتيجة (1-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وعاد رونالدو لقيادة النصر أمام الخليج، بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام الفيحاء في الجولة 28، إلا أن النجم البرتغالي سجل التقييم الأسوأ بين لاعبي العالمي، بعدما سقط في فخ التسلل في أكثر من تسلل.

ومع استمرار غياب المدير الفني لويس كاسترو، تمكن النصر من تحقيق الانتصار على الخليج، ليرفع رصيده إلى 71 نقطة من 29 مباراة، محافظًا على موقعه في وصافة الترتيب، فيما يتجدد اللقاء بين الفريقين في الأول من مايو، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

انظر إلى حكم الراية يا رونالدو!

وتمكن الخليج من تحجيم خطورة رونالدو بإسقاطه في مصيدة التسلل، حيث وقع قائد النصر ضحية راية الحكم في 6 مناسبات، والتي حرمت اللاعب من هدف أحرزه في شباك الخليج في الدقيقة 15، بعد مراوغة الحارس وإيداع الكرة في الشباك.

ويكفي القول إنه أثناء هدف النصر، الذي جاء بكرة عرضية من بروزوفيتش، ثم أودعها إيمريك لابورت في الشباك، كان رونالدو أيضًا في وضع التسلل، ولكنه ابتعد عن الكرة، لتصل إلى المدافع الإسباني.

وبين فرص التسلل الكثيرة، حاول رونالدو تهديد مرمى الخليج في الدقيقة 45+4 بعد استغلال هفوة دفاعية، ليسدد كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتصدى لها الحارس سيهيتش، ثم عاد رونالدو بارتقاء رائع في الدقيقة 60، أثناء استقبال كرة عرضية، ليوجه رأسية مرت قريبة من المرمى.

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ورغم محاولات رونالدو، إلا أن سقوطه المتكرر في مصيدة التسلل، جعله اللاعب صاحب التقييم الأسوأ بين لاعبي النصر في مباراة الخليج، بمعدل (6.1/10)، حيث فقد الاستحواذ على الكرة 12 مرة، وخسر 3 فرص محققة أمام المرمى.

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