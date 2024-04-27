خيب آمال إنريكي وجماهير باريس والجرينتا وحدها لا تكفي .. مبابي الحاضر الغائب أمام لوهافر!

ماذا قدم كيليان مبابي أمام لوهافر؟

سقط باريس سان جيرمان، في فخ التعادل أمام لوهافر، بثلاثة اهداف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الفرنسي، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حديقة الأمراء.

وبتلك النتيجة تأجل حسم باريس سان جيرمان، للقب الدوري الفرنسي بشكل رسمي، إذ سينتظر حتى الجولة القادمة والتي سيلعب فيها امام تولوز، ليحقق اللقب في حال فوزه.

وشهد اللقاء مشاركة كيليان مبابي، كبديل في الشوط الثاني، ولكن النجم الفرنسي، لم يساهم في أي من أهداف فريقه، إذ دخل الملعب وكانت النتيجة تشير إلى تقدم لوهافر بهدفين مقابل هدف.