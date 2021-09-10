يوفنتوس يكشف سر فشل انتقال رونالدو إلى مانشستر سيتي

يونايتد تصرف بطريقة مختلفة تمامًا

أكد فيديريكو تشيروبيني المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، أن مانشستر يونايتد تعامل بشكل أفضل من نظيره سيتي في ملف التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

صاحب الـ36 سنة كان على أعتاب الانتقال إلى مانشستر سيتي في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، قبل أن يأتي يونايتد ليخطف الصفقة في اللحظات الأخيرة.

تشيروبيني أكد أن رفض سيتي لدفع قيمة انتقال لضم رونالدو، كان السبب الرئيسي في انتقال اللاعب إلى الشياطين الحمر مقابل 12.9 مليون جنيه استرليني.

ماذا قال المدير الرياضي ليوفنتوس؟

تشيروبيني قال في تصريحات صحفية:"لم تكن هناك الظروف المناسبة لانتقاله إلى مانشستر سيتي، ولكن يونايتد تصرف بشكل مختلف تمامًا كنادي ذو تقاليد".

وأضاف:"بالنظر إلى الطريقة التي تحدث بها رونالدو إلينا، لم نتمكن من إجبار اللاعب على البقاء في سياق لم يعد يتعرف عليه بعد الآن".

وتابع:"نحن نحترم رونالدو كثيرًا، لكني أشاطر رئيسنا نفس الرأي، يوفنتوس صنعه أبطال ومدربون عظماء وسيبقى كما هو، وهو ذهب إلى يونايتد لأن مانشستر سيتي رفض دفع أي شيء على الإطلاق".

الندم على إرلينج هالاند

المهاجم النرويجي كان على رادار يوفنتوس عندما لعب في مولده، ولكن النادي الإيطالي فشل جلبه إلى تورينو.

وفي هذا السياق قال تشيروبيني:"نعم نحن في حالة ندم، سيكون من الغباء الإجابة بشكل مختتلف، ومع ذلك يجب وضع كل شيء في سياقه".

وتابع:"إعارة اللاعبين تخيف الشباب كثيرًا، مشروع الفريق الثاني الذي كنا سنقدمه لهالاند كان أقل جاذبية بالنسبة له"

متي يظهر رونالدو من جديد مع الشياطين الحمر؟

رونالدو تألق مع البرتغال في تصفيات كأس العالم أمام أيرلندا، ونجح في قيادة الفريق للفوز 2/1 ولكنه حصل على بطاقة صفراء.

اللاعب عاد إلى مدينة مانشستر في وقت مبكر، وبعد قضاء فترة الحجر الصحي لمدة خمسة أيام وانضم لزملائه الجدد بالتدريبات يوم الثلاثاء الماضي.

ولذلك يمكن أن يظهر النجم البرتغالي بتشكيل المدرب أولي جونار سولشاير أمام نيوكاسل يونايتد بالجولة القادمة من الدوري الإنجليزي.