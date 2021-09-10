قميص رونالدو يكتسح ميسي ويعيد قيمة انتقاله لمانشستر يونايتد

أرباح طائلة للنادي الإنجليزي

نجح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في استعادة المبلغ الذي دفعه من أجل التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس، دون أن يركل الكرة مع الفريق.

رونالدو انضم إلى صفوف الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة كلفت النادي 12.9 مليون جنيه استرليني.

موقع "Lovethesales" كشف عن بعض الأرقام التي تعكس مدى الصخب الذي صاحب هذه الصفقة من الناحية الجماهيرية.

كم وصلت مبيعات قميص رونالدو؟

الموقع المختص بأرقام المبيعات للأندية والنواحي الاقتصادية، أكد أن قميص رونالدو مع مانشستر يونايتد هو الأسرع مبيعًا في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ويأتي ذلك بعدما وصلت مبيعات قميص رونالدو رقم 7 مع الشياطين الحمر إلى 187 مليون جنيه استرليني.

وهو ما تسبب في ضخ مبلغ 13.1 مليون استرليني إلى خزينة النادي، ليستعيد أكثر من القيمة التي دفعها لضم اللاعب.

ماذا عن قميص ميسي؟

قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالرقم 30 مع باريس سان جيرمان، وصلت مبيعاته إلى نصف ما تم دفعه لشراء قميص رونالدو.

وزادت عمليات البحث عن "قميص رونالدو رقم 7" على الإنترنت بنسبة 600% مقارنة ببيانات العام الماضي.

وتم أيضًا بيع حوالي ربع القمصان المتاحة له بمتاجر مانشستر يونايتد في مختلف أنحاء العالم حتى الآن.