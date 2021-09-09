"لأوقف رونالدو سأركله على مؤخرته"!

مدافع وست هام السابق يؤكد أنه كان سيفعل أي شيء لإيقاف رونالدو.

جاءت عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد 12 عامًا على الرحيل لتكون أحد أكثر الأمور إثارة في سوق الانتقالات الصيفية.

ويستعد رونالدو لظهوره الأول بعد العودة إلى مانشستر يونايتد يوم السبت المقبل، حين يستضيف نيوكاسل يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وستكون أنظار العالم موجهة نحو ملعب "أولد ترافورد" حيث ينتظر الجميع ظهور رونالدو الأول مع مانشستر يونايتد بعد 12 عامًا على رحيله في صيف 2009 إلى ريال مدريد الإسباني.

عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد مثيرة لدرجة أن المدافعين السابقين في الدوري الإنجليزي تحدثوا عن الطريقة التي سيحاولون فيها إيقاف تقدم البرتغالي نحو مرماهم.

ومن بين هؤلاء كان جوليان ديكس، مدافع وست هام السابق، والذي لعب أيضًا في صفوف ليفربول، الذي منح المدافعين بعض التوصيات لإيقاف رونالدو.

من هو جوليان ديكس؟

جوليان ديكس كان أحد المدافعين الذين اشتهروا بالقوة البدنية الكبيرة في الدوري الإنجليزي، وبدأ مسيرته عام 1985 مع برمنجهام سيتي، قبل أن ينتقل إلى وست هام في صيف 1988 ليستمر معه حتى 1993، لينتقل إلى ليفربول لمدة موسم واحدة فقط، ويعود مجددًا إلى "الهامرز" الذي لعب في صفوفه حتى 1999.

ديكس كان يُلقب خلال فترة لعبه بـ"الرجل القوي" كما أطلقت عليه الجماهير لقب "ذا تيرمينيتور" في إشارة إلى شخصية ممثل الحركة الأمريكي الشهير أرنولد شوارزنيجر في سلسلة الأفلام التي تحمل نفس الاسم، نظرًا إلى قوته البدنية وتدخلاته العنيفة.

كما كانت سمعة ديكس سيئة للغاية داخل الملعب، وجذبت تصرفاته الحكام والصحافة بشكل دائم، بالإضافة إلى مسؤولي كرة القدم.

ماذا قال ديكس عن مواجهة كريستيانو رونالدو؟

اشتهر ديكس بأسلوبه القاسي في مواجهة المنافسين، لدرجة أنه حصل على ثمان بطاقات حمراء خلال مسيرته، وأكد أنه كان سيستخدم ذلك الأسلوب بلا شك في حالة واجه كريستيانو رونالدو.

وقال ديكس في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "إذا كنت لا أزال ألعب، كنت سأحب أن أواجه لاعبًا مثل رونالدو، لأنني كنت سأركله على مؤخرته".

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وأضاف: "لحسن الحظ، عندما كنت ألعب كان بإمكاني الإفلات بهذا النوع من التصرفات، لم يكن لدي فرصة للإمساك باللاعبين أصحاب السرعة، لكنني كنت أحطمهم، لذلك هذا ما كنت سأفعله مع رونالدو".

وتابع: "إذا كنت ألعب الآن، فإنني كنت سأحصل على بطاقات صفراء في كل مباراة، وربما أتعرض للطرد بشكل دائم".

وأكمل: "هذا ما يجعلني أشعر بالملل في كرة القدم اليوم، عندما يكون هناك لاعبون ومدربون محترفون يحاولون طرد المنافس، بالنسبة لي فإن هذا مخزٍ، لا تفهموني خطأ، أنا أحب كرة القدم، وأتمنى لو كنت لا أزال ألعب، لكنني لن أتمكن من التعامل مع ذلك".

ماذا قال ديكس عن قدرات رونالدو؟

ورغم رأي ديكس السابق، وصراحته بشأن الطريقة التي كان سيحاول بها إيقاف كريستيانو رونالدو، إلا أن لاعب وست هام السابق يصر على أن البرتغالي سيكون ساحرًا ببساطة كما كان عندما لعب في الدوري الإنجليزي من قبل.

وقال ديكس: "لا يمكننا تجاهل رونالدو، نحن نتحدث عن أفضل صفقات الصيف".

وأضاف: "رونالدو سيمنح مانشستر يونايتد الكثير من الأشياء، لا يزال بنفس حالته، إنه لاعب استثنائي يعرف كيف يعتني بنفسه".

وتابع: "شخصيًا أفترض أننا سنرى رونالدو مشابه لما كان عليه الأمر قبل عشر سنوات، المتابعون يحبونه، وأشعر أننا جميعًا نرغب ببساطة في رؤيته من جديد في الدوري الإنجليزي".

واختتم ديكس تصريحاته بقوله: "وصوله يعطي دفعة كبيرة لمانشستر يونايتد، ومنذ اللحظة التي سيخطو فيها إلى الملعب، هناك توقع بأن يقدم أداءً كبيرًا، وهو يتألق تحت هذا النوع من الضغط، سوف يمنح يونايتد دفعة هائلة وكبيرة".

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