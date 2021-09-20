يوفنتوس يعاني دفاعيًا.. سجل سلبي في الدوريات الخمس الكبرى

يوفنتوس يعيش فترة صعبة بعد انطلاقة لم يحقق فيها أي انتصار بالدوري الإيطالي.

بعد بطولة أمم أوروبا التي حقق منتخب إيطاليا لقبها، بفضل عروض مميزة من كتيبة روبرتو مانشيني، كان هناك حديث متسرع عن عودة ساحقة لصلابة نادي يوفنتوس الدفاعية، أيضًا بفضل عودة ماسيمليانو أليجري لقيادة "البيانكونيري" فنيًا.

التفكير في الثنائي الدفاعي لنادي يوفنتوس المكون من ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني هو الثنائي الأساسي في خطط أليجري، مع استعداد من جانب الهولندي ماتياس دي ليخت للدخول في الصورة، لكن هذا لم يكن الحال.

أفكار أليجري تغيرت قليلًا، كما اعترف مدرب يوفنتوس بنفسه بعد نهاية مباراة ميلان، في تصريحات لشبكة "Dazn".

أليجري قال في تصريحاته عندما سُئل عما إذا كان يحب الفوز بنتيجة 1-0 أو الهجوم بشكل أكثر: "لا يحب الجميع الخيار المحافظ".

ما هو الموقف الذي يعيشه دفاع يوفنتوس؟

بعيدًا عن القراءة اللحظية لوضع يوفنتوس في الدوري الإيطالي، فإن الحقيقة الواضحة هي أن دفاع "السيدة العجوز" الذي كان ينظر إليه على أنه بأمان بعد بطولة أمم أوروبا لم يكن صلبًا كما كان في الماضي.

الأرقام لا تكذب، حيث استقبل يوفنتوس حتى الآن ستة أهداف بعد أربع جولات فقط.

ما هو الرقم السلبي لدفاع يوفنتوس؟

معاناة يوفنتوس الدفاعية لا تتوقف عن حد الموسم الحالي، بل يمتد الأمر إلى الموسم الماضي أيضًا.

يوفنتوس استقبل هدفًا على الأقل في آخر 18 مباراة في الدوري الإيطالي، وذلك منذ 5 مارس الماضي.

وهذا "رقم قياسي أوروبي" لكنه سلبي بطبيعة الحالي في الدوريات الخمسة الكبرى.

حالتان فقط شهدتا أداء أسوأ من يوفنتوس، الأولى في عام 1955 عندما استقبل هدفًا على الأقل في 21 مباراة متتالية، وسلسلة أحدث كانت في عام 2010 عندما تلقى أهدافًا في 19 مباراة متتالية في الدوري الإيطالي.

لهذا يجب أن نضيف رمزًا آخر، إذا كان صحيحًا أن العديد من الانتصارات تمر عبر الدفاع، فإن فريق أليجري لم يحقق النجاح في أي مباراة خلال النسخة الحالية من الدوري الإيطالي.

وهي المرة الرابعة التي يحدث فيها ذلك مع يوفنتوس في تاريخه، الأولى في موسم 1942-1943، والثانية في 1955-1956، والثالثة في موسم 1961-1962.

في الحالة الأولى، أنهى يوفنتوس الموسم في المركز الثالث، وفي الثانية احتل الفريق المركز التاسع.

أما في موسم 1961-1962، فقد احتل يوفنتوس المركز الثاني عشر، وهو أحد أسوأ مراكز الفريق في تاريخه بالدوري الإيطالي.

4 - La #Juventus non ha vinto nessuna delle prime quattro partite stagionali di Serie A per la quarta volta nella sua storia, dopo il 1961/62, 1955/56 e il 1942/43. Affanno.#SerieA #JuventusMilan #JuveMilan — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) September 19, 2021

ما هو موقف يوفنتوس الحالي؟

يوفنتوس جمع نقطتين فقط من أول أربع جولات في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي، بتعادلين وهزيمتين، وسجل لاعبوه أربعة أهداف فيما تلقت شباكه ستة أهداف.

ويواجه يوفنتوس تحديين هامين من أجل تحقيق فوزه الأول في موسم 2021-2022 من الدوري الإيطالي.

الأول حين يحل ضيفًا على سبيتسيا يوم الأربعاء في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، فيما يستضيف في الثاني فريق سامبدوريا ضمن منافسات الجولة السادسة.

وبعد مباراتي الدوري الإيطالي، فإن يوفنتوس على موعد صعب ومعقد، حين يستضيف يوم 29 سبتمبر فريق تشيلسي الإنجليزي في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

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