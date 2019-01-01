يوفنتوس يضع خطة لحل أزمة تبديل رونالدو خلف الأبواب المغلقة

يوفنتوس يحدد خطوات إنهاء الأزمة التي تسبب فيها كريستيانو رونالدو أثناء تبديله أمام ميلان في الدوري.

ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي يوفنتوس قد وضع خطة محكمة ليتم حل أزمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق والبيانكونيري الحالي.

جاء هذا بحسب ما كشفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" والتي أكدت أن النادي يسعى لحل الأزمة في هدوء وخلف الأبواب المغلقة دون إغضاب اللاعب البرتغالي أو التقليل من شأن أيًا من نجوم الفريق أو المدير الفني.

وذكرت الصحيفة كام نُشر بالأمس أن يوفنتوس لن يقوم بتغريم أو معاقبة كريستيانو رونالدو وسيطلب منه اجتماعًا وديًا مع بافيل نيفيد نائب الرئيس وفابيو باراتيتشي المدير الرياضي للنادي.

وسيحاول الثنائي إقناع النجم البرتغالي بالاعتذار لزملائه في غرفة الملابس وشرح تصرفه الغريب الذي تبع تغييره في مواجهة ميلان مساء الأحد الماضي.

الكشف عن كلمات كريستيانو رونالدو الغاضبة أثناء تبديله أمام ميلان

وبحسب ما أكدت الصحيفة فنيدفيد قام بالاتصال بخورخي مينديش وكيل كريستانو رونالدو عقب المباراة بشكل مباشر من أجل مناقشة الأمر وحل الأزمة في أقرب وقت ممكن.

وكان يوفنتوس قد حقق الفوز على ميلان بهدف نظيف سجله بديل رونالدو باولو ديبالا ونجح في تعزيز صدارته للدوري الإيطالي بـ ٣٢ نقطة.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد غادر الملعب بشكل مباشر عقب التغيير وتوجه لغرف الملابس وذكرت تقارير عديدة أنه خرج من أليانز ستاديوم قبل انتهاء المباراة.