الكشف عن كلمات كريستيانو رونالدو الغاضبة أثناء تبديله أمام ميلان

تقارير صحفية إيطالية تكشف عن الكلمات التي قالها كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس خلال خروجه من مواجهة ميلان.

شهدت مباراة الجولة الـ ١٢ من الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وميلان واقعة نادرة الحدوث جذبت انتباه الجميع عندما قرر المدير الفني ماوريسيو ساري أن يخرج اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

خروج رونالدو ربما ظهر سلسًا في البداية لكن اللاعب توجه لغرفة الملابس بشكل مباشر ولم يسر في تجاه مقاعد البدلاء كما هي العادة وكما هو متعارف عليه في كرة القدم.

وخرجت تقارير صحفية لاحقة أكدت أن كريستيانو رونالدو غادر ملعب إليانز ستاديوم بشكل كامل قبل انتهاء المباراة ولم ينتظر عودة زملائه ومديره الفني لغرف الملابس.

بعد واقعة التبديل - رونالدو يخرج عن صمته ويوفنتوس يتخذ قراره

وكشفت تقارير صحفية اليوم أن خروج رونالدو لم يكن سلسًا كما ظهر على شاشات التلفاز حيث تلفظ اللاعب بعدة كلمات قبل خروجه من الملعب.

وقال رونالدو غاضبًا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" المقربة من بطل الدوري الإيطالي: "اللعنة"، وكررها عدة مرات في إشارة لمدى غضبه من التغيير.

وخرج رونالدو بشكل علني عقب المباراة بالتحديد في ساعة مبكرة من صباح الأمس وكتب كلمات دعم للفريق عقب الفوز وشدد على أهميته عبر حسابه في موقع "إنستجرام".

جدير بالذكر أن ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس كان قد أكد في تصريحات تلت اللقاء أن تغيير رونالدو كان بسبب مشكلة في ركبته تجعله لا يلعب بشكل جيد في الآونة الأخيرة.