يوفنتوس يشن الغارة على العاصمة الإيطالية ويصر على إيكاردي

تحركات قوية لتدعيم صفوف يوفنتوس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت الصحف الإيطالية أن يوفنتوس بدأ تحركات واسعة في سوق الانتقالات لتدعيم صفوفه الصيف المقبل، وذكرت اسماء نيكولو زانيولو وستيفان الشعراوي من روما، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم لاتسيو.

ولم يتحدد بعد اسم المدرب الذي سيخلف ماسيمليانو أليجري في القيادة الفنية للسيدة العجوز، وتحدثت آخر التقارير عن ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي.

وقالت "كوريري" إن توقف مفاوضات تجديد العقد بين روما والشعرواي جعلت يوفنتوس مهتماً بالجناح الدولي الإيطالي ذو الأصول المصرية.

وينتهي عقد الشعراوي في 2020، ولكن روما لا يمانع بيعه من أجل توفير سيولة مادية، وأكدت الصحيفة أن يوفنتوس سيعرض تبادله مع حارسه ماتيا بيرين.

وفي المقابل، أفادت "توتوسبورت" أن فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي للبيانكونيري، التقى مجدداً مع وكيل زانيولو وأكد له اهتمامه بضم اللاعب، في ظل الحديث عن عرض من توتنهام مقابل 50 مليون يورو.

اجتماع بين جوارديولا ومدير يوفنتوس الرياضي

باتيستوتا يسعى لدخول مجال التدريب عن طريق إنجلترا 👇 pic.twitter.com/vq970Ir9gI — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 21, 2019

بعد الاقتراب من دجيكو - إنتر يتحرك نحو لورينتي وكييزا

وأكدت الصحيفة أن يوفنتوس اتخذ خطوات جدية لإنهاء صفقة ضم سافيتش من لاتسيو، والذي تم اختياره أفضل لاعب خط وسط في الدوري الإيطالي الأيام الفائتة.

وفي نفس الاتجاه، أوضح "إفي سي إنتر نيوز" أن يوفي عرض على إنتر اختيار واحداً من سامي خضيرة، ماريو ماندجوكيتش، أن خوان كوادرادو، بالإضافة لمبلغ مالي، من أجل ضم ماورو إيكاردي.

ورغم تأكيدات اللاعب وزوجته الاستمرار مع إنتر، ولكن أجمعت كل الصحف الإيطالية الكبرى أن يوفنتوس سيحاول جاهداً ضم الأرجنتيني الصيف المقبل.

ويلعب يوفنتوس الأسبوع المقبل مع سامبدوريا ضمن الجولة الختامية للدوري الإيطالي الذي حسم لقبه قبل عدة أسابيع.