بعد الاقتراب من دجيكو - إنتر يتحرك نحو لورينتي وكييزا

نشاط كبير في الميركاتو للنيراتزوري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر قد حسم ضم إيدن دجيكو من صفوف روما وسيتحرك لتدعيم صفوفه الهجومية بشكل أكبر بمحاولة ضم واحداً من فيديريكو كييزا، جناح فيورنتينا، أو فيرناندو لورينتي، مهاجم توتنهام.

ويسعى إنتر لتحديث تشكيلته بما يتناسب مع متطلبات أنطونيو كونتي بعد التأكيدات عن تولي المدير الفني الإيطالي القيادة الفنية بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت "لاجازيتا" أن إنتر قد اقترب من حسم صفقة دجيكو من روما بشكل كبير لرغبة ناديه في بيعه قبل نهاية يونيو لتحقيق موازنة إيجابية وتفادي عقوبات الاتحاد الأوروبي.

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وأفاد التقرير أن المهاجم الثاني الذي سيضمه إنتر لتعزيز خط الهجوم ويتناسب مع خطة 3-5-2 أو 3-4-3 الخاصة بكونتي سيعتمد على التأهل لدوري الأبطال.

وفي حال وصل إنتر، سيتحصل على خمسي مليون يورو سيسعى لاستثمارها للتعاقد مع كييزا من فيورنتينا، أما إذا فشل في تأمين مقعده بالبطولة فسيتحرك نحو لورينتي بسبب ثمنه المعقول.

إنتر يستضيف إمبولي مساء الأحد المقبل في لقاء مصيري لتحديد تأهله لدوري الأبطال الموسم المقبل، والانتصار يضمن له التواجد بالبطولة.