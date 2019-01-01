اجتماع بين جوارديولا ومدير يوفنتوس الرياضي

الرحيل ليس مرجحاً في جميع الأحوال..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشفت تقارير صحفية عن لقاء جمع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالمدير الرياضي ليوفنتوس الإيطالي فابيو باراتيتشي.

وبحسب ماريو جاجو هويرتا الصحفي في راديو أوندا سيرو الإسباني، فإن بيب استغل رحلة الثلاثاء إلى ميلان للقاء بمدير يوفي وإجراء محادثة معه.

في الوقت ذاته يقول الصحفي أنه من الصعب للغاية انتقال جوارديولا لتدريب البيانكونيري، على الرغم من العقوبات المحتملة التي يواجهها مانشستر سيتي بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، والتي قد تصل إلى الاستبعاد من منافسات دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً للتقارير فإن الغرض الرئيسي من الزيارة كان حدثاً خيرياً، نظراً لنهاية الموسم الإنجليزي المحلي الذي حقق خلاله فريق بيب الثلاثية المحلية (البريميرليج وكأس الاتحاد وكأس الرابطة).

يذكر أن يوفي يودع ماسيميليانو أليجري مدرب البيانكونيري في نهاية الموسم الجاري، حيث تبقى جولة واحدة في الدوري الإيطالي يوم الأحد.