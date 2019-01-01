يوفنتوس يحدد سعر بيع مدافعه واهتمام إنجليزي بضمه

ثمن قليل في هذه الأيام..

حددت إدارة يوفنتوس قيمة بيع ميريه ديميرال في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعدما أبدى اللاعب بوضوح رغبته في مغادرة ملعب الأليانز ستاديوم.

ديميرال انضم إلى اليوفي في الصيف المنقضي قادمًا من ساسوولو، ولكنه عجز عن إقناع ماوريسيو ساري مدرب البيانكونيري، والذي أشركه في مباراة وحيدة فقط حتى الآن.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن ديميرال يحظى باهتمام من العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، فقد زعمت التقارير الواردة من إيطاليا أن مانشستر يونايتد وتوتنهام وكذلك أرسنال، لديهم الرغبة في الظفر بخدمات المدافع التركي.

إدارة يوفنتوس ستكون على استعداد لأن تستغني عن لاعبها حال وصول عرض بقيمة 30 مليون يورو في الميركاتو الشتوي الذي سيفتح أبوابه خلال الأيام القليلة المقبلة.

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صاحب الـ21 نفسه أدرك ضرورة رحيله عن يوفنتوس، لكن من غير المعلوم إذا ما كان مهتمًا بالذهاب إلى الدوري الإنجليزي أم الاستمرار داخل الكالتشيو، فأيضًا ميلان هو أحد الفرق المهتمة بالحصول على خدماته.

وبالنسبة لتوتنهام على وجه الخصوص فإن جوزيه مورينيو قد رفع بوضوح رغبته في التعاقد مع مدافع، وكذلك الأمر بالنسبة لمانشستر يونايتد الذي يعاني كثيرًا في مركز قلب الدفاع.

أما أرسنال فسيكون ديميرال خيارًا مثاليًا لتعويض الدفاع السيئ جدًا الذي في ملعب الإمارات، وذلك بعدما فشل ديفيد لويز في تقديم الدعم المتوقع لخط الدفاع بعد ضمه في الميركاتو الماضي، مع تواضع أداء سوكراتيس وبقية الخيارات الموجودة أمام فريدي ليونبيرج.