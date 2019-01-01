مارسلينو مُعلق بين أرسنال أو إيفرتون

مارسلينو يقترب من البريميرليج

كشفت مصادر صحفية إنجليزية أن المدرب الإسباني مارسلينو جارسيا تورال متواجد في القائمة المختصرة لأرسنال وكذلك إيفرتون كأبرز المرشحين لقيادة أحد الفريقين.

وكان أرسنال قد أقال أوناي إيمري على خلفية سوء النتائج بعد التعادل أمام فرانكفورت في الدوري الأوروبي منذ أسبوعين وعين ليونبيرج بدلًا منه بشكل مؤقت.

أما بالنسبة لإيفرتون، فقد أقال ماركو سيلفا عقب الخسارة في ديربي الميرسيسايد بخمسة أهداف لهدفين أمام متصدر البريميرليج مساء الأربعاء الماضي.

وحول ذلك، يسعى كلا الناديين إلى الوصول إلى مدير فني جديد خلال الفترة المقبلة، ووضع كل منهما قائمة مبدأية بأسماء المدربين المرشحين.

وبالنسبة لإيفرتون جاءت أسماء كأوناي إيمري ورافا بينيتيز بشكل مبدأي، قبل أن يظهر اسم مدرب فالنسيا السابق مارسلينو كأبرز المرشحين.

أما في أرسنال، فالحديث ظل في الأيام الماضية عن المدرب المساعد لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي مايكل أرتيتا، قبل أن تتحول الأمور في اتجاه مارسلينو أيضًا.

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يذكر أن مارسلينو قد حقق لقب كأس ملك إسبانيا مع نادي فالنسيا خلال الموسم الماضي كما وصل معهم إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.