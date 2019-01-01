ميلان يرفض كين من أجل التعاقد مع ماندجوكيتش

مينو رايولا عرض المهاجم الشاب على الروسونيري

يرفض نادي ميلان الإيطالي فكرة التعاقد مع مويس كين لاعب إيفرتون خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

كين انضم للتوفيز الصيف الماضي من يوفنتوس، لكنه لم يحصل على فرصة اللعب بشكل أساسي مع المدرب ماركو سيلفا.

تقارير إيطالية أكدت رغبة المهاجم الشاب في العودة مرة أخرى للدوري الإيطالي من بوابة ميلان.

صحيفة "كوريير ديلو سبورت" كشفت عن قيام مينو رايولا وكيل أعمال كين بعرض خدماته على إدارة النادي.

ومع ذلك يرفض ميلان هذه الإمكانية، ويفضل ضم ماريو ماندجوكيتش مهاجم يوفنتوس في يناير.

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ويأتي ذلك رغم تفضيل اللاعب الكرواتي للانتقال للبريميرليج وبالتحديد لمانشستر يونايتد، أو البحث عن فرصة أخرى بالدوري الأمريكي.

وتأتي معارضة ميلان لضم كين، لتفتح الطريق أمام روما لشراء اللاعب وجمعه بصديقه المُقرب نيكولو زانيولو.