صديقة ديبالا توضح حقيقة استمرار إصابته بكورونا

بعد انتشار التقارير حول التحليل الرابع للمهاجم الأرجنتيني

نفت أوريانا ساباتيني صديقة المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس، جميع التقارير التي أشارت في الفترة الأخيرة إلى استمرار إصابته بفيروس كورونا.

ديبالا كان من أوائل النجوم الرياضيين على مستوى العالم، الذين أصابهم الفيروس، وتعافى منه بشكل نهائي، قبل أن تظهر التكهنات حول استمرار تحاليله إيجابية للمرة الرابعة.

وفي هذا السياق تحدثت صديقته مع "Canale 9"، مؤكدة أنها لا تعلم من أين جاءت هذه التقارير، وأن اللاعب يتمتع بصحة جيدة.

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وقالت ساباتيني:"باولو يجب قيامه بآخر التحاليل ورؤية النتائج بعدها، لا أعلم من أين جاءت هذه الأنباء الأخيرة حول إصابته مرة أخرى".

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وأضافت:"مثلما فعلنا من قبل لو جاءت نتيجة التحليل إيجابية سنخبر الجميع بشكل علني، ونفس الأمر بخصوص العينة السلبية في حالة الشفاء الكامل".

يذكر أن معظم الأندية الأوروبية وعلى رأسها الإيطالية، تستعد للعودة للتدريبات خلال شهر مايو الجاري، تمهيداً لعودة النشاط الكروي من جديد، في حالة الحصول على الموافقة الصحية من الحكومة.