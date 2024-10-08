"عرفت فورًا ما حدث".. يريمي بينو يشرح ثواني الرعب في إصابة كارباخال!

الأمر معقد..

أعرب يريمي بينو لاعب فياريال عن حزنه الشديد لإصابة داني كارباخال لاعب ريال مدريد بقطع في الرباط الصليبي، خلال مواجهة الفريقين الأسبوع الماضي في الدوري الإسباني.

وفي الوقت بدل الضائع، اصطدمت ركبة كارباخال بلاعب فياريال ليسقط على الأرض متألمًا، بينما ظل يصرخ ويبكي بشدة، حتى خرج على "نقالة"، قبل أن يعلن ريال مدريد تشخيص خالته "تمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وتمزق في الرباط الجانبي الخارجي، وتمزق في وتر "popliteus" بالساق اليمنى".

وقال بينو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كنت أحاول لمس الكرة بأقل قدر ممكن، كانت النتيجة 2-0 لريال مدريد، وأنا لاعب كرة قدم ولا أريد أن أخسر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لا أعتقد أنني حتى لمسته، لكن في النهاية ركلني بساقه، من الصعب أن ترى كيف عانى على أرض الملعب، لأنني عشت ذلك أيضًا وهو أمر معقد (أصيب لينو بقطع في الرباط الصليبي وعانى في رحلة العلاج)، إصابته خسارة حقيقية، في ظل أهميته بالنسبة لنا في المنتخب وريال مدريد، إنه مثال للكرة الإسبانية".

وختم: "سقطت على الأرض حيث أشعر بالألم، بعدما تلقيت ركلة، لكن عندما سمعت الصوت عرفت أنه حدث شيء ما هناك. عندما قال الركبة، أنت تعرف ذلك عندما يكون هناك شيء ما في الركبة. تسمع (نقرة) عندئذ بدأت أفكاري تدور مرة أخرى حول شبح الماضي. أحاول الهروب قليلاً، لكن الأمر معقد".

وتأثر بينو بشدة عقب المباراة، حيث قال زملاؤه إن جود بيلينجهام اتهمه بطريقة غير عادلة بأنه مذنب بما حدث لكارباخال، وانتهى به الأمر "يبكي" داخل غرفة الملابس.