جراح عالمي يصدم ريال مدريد: كارباخال سيغيب لعام على الأقل ولن يعود كما كان!

صدمة لريال مدريد...

وجه أحد أطباء الجراحة العالميين صدمة لنادي ريال مدريد، وجمهوره بشأن إصابة داني كارباخال، لاعب الميرينجي، ومدى قوتها واحتمالية غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

وكان الظهير الإسباني، قد تعرض إلى إصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي، أثناء مباراة فريقه الأخيرة أمام فياريال، في الدوري الإسباني.

وأوضح بابلو جيلبر، طبيب الجراحة لصحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إصابة كارباخال، قوية وقد يحتاج إلى أكثر من عام للتعافي منها، كما أن هناك احتمالية بألا يعود اللاعب لنفس مستواه السابق.

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وأشار جيلبر في حديثه، إلى أن عودة اللاعب لمستواه تتوقف على نجاح الجراحة وشعور اللاعب بعدها، ولكن من وجه نظره فإن نسبة عودة كارباخال إلى مستواه السابق تتراوح من 50 إلى 60%.

وفي نهاية حديثه شدد الطبيب الإسباني، على أن شخصية كارباخال، قوية وسيقدم أفضل ما لديه للتعافي بالشكل السليم وسريعًا، ولكن يجب أن تكون التوقعات لدى الجماهير واقعية، بحيث إذا لم تسير الأمور بشكل جيد، لا تكون هناك صدمة كبيرة.