ياجور: نهضة بركان ليس خصماً سهلاً

مواجهة مغربية في الكونفدرالية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

حذر محسن ياجور، مهاجم الرجاء، من صعوبة خصمه المقبل في كأس الكونفدرالية الأفريقية نهضة بركان، وأكد أن الأخير أصبح يتمتع بالخبرة القارية.

ويلتقي الفريقان في قمة مغربية خالصة مساء الأحد ضمن الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية على ملعب مركب محمد الخامس بالعاصمة..

وقال ياجور للصحافة: "نواجه خصماً جيداً أصبح يملك خبرة قارية ويتصدر مجموعته، ولكن الرجاء هو الآخر جاهز على كل الأصعدة".

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وأضاف: "لا نملك خياراً إلا الانتصار بسبب وضعنا في المجموعة وحاجتنا للنقاط الثلاث، الضيف ليس سهلاً وسنحتاج مساندة الجماهير".

ويتصدر نهضة بركان المجموعة برصيد أربع نقاط، ويأتي خلفه الرجاء ثانياً بنقطتين مثل أوثو دويو، وأخيراً حسنية أغادير بنقطة.