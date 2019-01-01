أليجري: يوفنتوس يملك فرصة طيبة لعبور أتلتيكو مدريد وبيانيتش نصف ميت

أليجري يعود بالحديث إلى موقعة مدريد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، للحديث من جديد عن سقوط فريقه أمام أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال وقال إن فريقه يملك فرصة جيدة للعبور في لقاء العودة.

وسقط يوفنتوس بهدفين نظيفين مساء الأربعاء الماضي أمام أتلتيكو في العاصمة الإسبانية، وسيُلعب لقاء العودة في الثاني عشر من مارس المقبل.

وقال أليجري بالمؤتمر الصحفي لمواجهة بولونيا المقبلة: "لا أعرف إذا كنا سنعبر أم لا، ولكن نملك فرصة جيدة، في دوري الأبطال كل شيء جائز الحدوث في أدوار خروج المغلوب".

وأكمل: "يجب أن نعد أنفسنا جيداً، لو لعبنا كما لعبنا الأربعاء سنخرج بكل تأكيد، كل ما يمكن قوله أن بحلول الثاني عشر من مارس سنكون جاهزين".

واستمر الإيطالي: "هذا الموسم مرينا ببعض الظروف الصعبة من وضعية خضيرة وتشان وإصابات كوادرادو، لكن يجب مواصلة العمل والتحسن".

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وعن احتفال دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو: "لا أعلق على تصرفات الآخرين، هذا أمر شخصي، وكل فرد حر فيما يفعل".

وعلق أليجري على مستوى كريستيانو رونالدو أمام أتلتيكو: "برأيي قدم واحدة من أفضل مبارياته على المستوى الفردي هذا الموسم".

وتحدث مدرب ميلان السابق على إمكانية رحيله عن تدريب يوفي: "أنا تمتعت كثيراً هنا، وعندما يتوقف هذا الأمر ستأتي لحظة الرحيل".

وعند سؤاله عن لقطة ليوناردو بونوتشي في هدف أتلتيكو: "ليوناردو لاعب مهم لنا ويقدم موسماً خاصاً، كلامي هذا ليس له فقط ولكن عامة، يجب أن تأخذ خطوة للخلف وتظهر احتراماً ووعياً أفضل".

وكشف أليجري عن بعض من ملامح تشكيلته لمباراة بولونيا: "سيلعب بيرين، بيانتش نصف ميت بسبب المرض، بالأمس كان بين يدي ربه، سنرى كيف حاله اليوم، كانسيلو سيلعب ولكن لا أعرف أين".

وأضاف: "دوجلاس كوستا ليس حاضراً بعد، أحياناً يتقدم بسرعة وأخرى ببطء، عندما يصبح جاهزاً سيلعب، أتمنى رؤيته أمام نابولي".

ويحل يوفنتوس ضيفاً عصر الأحد على بولونيا بملعب "ريناتو دال آرا" ضمن الجولة 25 للدوري الإيطالي.