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هيرفي رينارد : أسامة الإدريسي سيلعب للمغرب وهو إضافة فنية كبيرة

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سيكون تواجده مفيد جداً فنياً وميزة إضافية لأسود الأطلسي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

وجه الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم التهنئة إلى الجماهير عقب إعلان اللاعب أسامة الإدريسي اللعب بقميص أسود الأطلسي.

رينارد قال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : مبروك أسامة الإدريسي اختار الدفاع عن ألون المنتخب المغربي.

وأضاف المدير الفني الفرنسي المميز مغرداً : سيكون تواجده مفيد جداً فنياً وميزة إضافية لأسود الأطلسي.

وكان اللاعب البالغ من العمر 22 سنة، اختار اللعب مع المنتخب المغربي، بدلاً من الهولندي، بعدما تلقى لاعب إي زد ألكمار الهولندي، الدعوة من أجل حمل ألوان المنتخب المغربي.

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ويعد الإدريسي واحدًا من المواهب التي تعول عليها كرة القدم المغربية، بسبب مستواه الجيد، وسنه الذي لا يتجاوز الـ22 عامًا.

ومن المنتظر أن يشكل الإدريسي إضافة في هجوم المنتخب المغربي، رفقة كل من يوسف النصيري، خالد بوطيب ووليد أزارو.

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