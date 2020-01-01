ويليان يوجه ضربة قوية لبرشلونة

ويليان يغلق الباب في وجه برشلونة

يقترب عقد اللاعب البرازيلي ويليان من النهاية رفقة فريق تشيلسي في شهر يونيو المقبل.

ويليان ارتبط اسمه بالتعاقد مع برشلونة خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية الماضيتين.

وقال ويليان في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "إن سألت زوجتي إذا كانت تريد الانتقال إلى بلد أخرى، فستكون إجابتها قاطعة بالتأكيد أريد البقاء في لندن لأطول فترة مقبلة".

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وأضاف: "عانيت الفترة الماضية مع اختبارات الحصول على الجنسية الإنجليزية وبالفعل نجحت في الحصول عليها، كان هنالك الكثير من الاختبارات الصعبة وأبرزها التاريخ في القرن السادس عشر".

وتابع: "بعض الأسئلة كانت صعبة للغاية، ولكنني نجحت في اجتيازها بنجاح، لندن هي وطني الثاني أحب أن أتواجد هنا لأطول وقت ممكن لا أحب أن أغادر".

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وأردف: "كان هناك حديث حول تجديد العقد في ديسمبر الماضي ولكن الأمور توقفت ولم يتم الحديث بعدها عن التجديد".

واستكمل: "أريد أن أقول أنني لعبت هنا ما يفوق الـ6 سنوات أنا سعيد هنا للغاية امتلك الكثير من الذكريات الجيدة مع هذا النادي".

يذكر أن تشيلسي تعاقد مع اللاعب المغربي حكيم زياش بداية من الموسم المقبل قادماً من أياكس الهولندي.