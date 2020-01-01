تشيلسي يدين تصرفات جماهير مانشستر يونايتد ضد المثليين في بيان رسمي

نادي تشيلسي يصدر بيانًا يؤكد فيه على إدانة تصرفات جماهير فريق مانشستر يونايتد في مواجهة الفريقين الأخيرة. أصدر نادي تشيلسي بيانًا أدان من خلاله تصرفا

أصدر نادي تشيلسي بيانًا أدان من خلاله تصرفات عدد من جماهير مانشستر يونايتد خلال المواجهة الأخيرة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا عبر الموقع الرسمي لهم، وأكدوا من خلال البيان أن نادي مانشستر يونايتد يتعاون معهم لتحديد أسماء الذين تورطوا في هتافات التمييز التي سُمعت خلال المواجهة.

وكتب تشيلسي: "في مواجهة يوم الإثنين قامت مجموعة كبيرة من جماهير مانشستر يونايتد بغناء أناشيد غير مقبولة تحفز على كراهية المثليين".

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وأضاف: "عدد من هؤلاء الجماهير تم منعم خلال المباراة وعدد آخر سيتم منعه من دخول ملعب ستامفورد بريدج في المستقبل".

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وأكمل: "بالتعاون مع مانشستر يونايتد قمنا بتمرير أسماء وتفاصيل هؤلاء المشجعين لهم حتى يأخذوا الخطوات المناسبة في عقابهم".

وأنهى بيانه: "نادي تشيلسي مختلف وشامل وسيقف دومًا أمام التصرفات التي تحفز التمييز ولن يقبل بها أو يتسامح معها بأي شكل".

جدير بالذكر أن لقاء تشيلسي الأخير كان قد انتهى بفوز مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين سجلهما أنطوني مارسيال وهاري ماجوير.