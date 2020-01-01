من هو ويلفريد بوني؟ مهاجم مانشستر سيتي السابق وأحدث صفقات العميد

نجح الاتحاد السعودي في التعاقد رسميًا مع الإيفواري ويلفريد بوني لاعب مانشستر سيتي السابق، فمن هو وما الدافع وراء تعاقد العميد معه في الميركاتو الشتوي؟

أبانوب صفوت | فيسبوك

نجح الاتحاد السعودي في التعاقد رسميًا مع الإيفواري "ويلفريد بوني" لاعب مانشستر سيتي السابق وذلك في صفقة انتقال حر، ليدعم العميد خط الهجوم من أجل أن يستكمل الموسم بقوة أكبر لعل وعسى تساعده تلك الصفقات الجديدة على الخروج من المأزق الحالي بتواجده في المركز الثاني عشر وبفارق الأهداف فقط عن مراكز الهبوط.

يعتبر بوني هو ثالث صفقات الاتحاد في الميركاتو الشتوي الحالي، بعد أن دعم العملاق السعودي الفريق بالأرجنتيني ليوناردو خيل قادمًا من صفوف روساريو، أنيس البدري الجناح السابق للترجي التونسي وكذلك المدافع البرازيلي برونو يوفيني والذي كان قد انتهى عقده مع فريق الوكرة القطري، لينضم مجانًا أيضًا.

لكن من هو ويلفريد بوني؟ ما الذي قدمه في الفترة الأخيرة من مسيرته قبل أن يتعاقد الاتحاد السعودي معه؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير..

من هو ويلفريد بوني؟

ويلفريد بوني هو مهاجم إيفواري، وُلد في كوت ديفوار وبدأ مسيرته في فريق محلي يُدعى إيسيا وازي، خضع لفترة معايشة مع ليفربول ولكن العملاق الإنجليزي لم يقتنع بقدراته، قبل أن ينضم للدوري التشيكي من بوابة فريق سبارتا براغ وذلك على سبيل الإعارة ليشارك مع الرديف، وبعد أن تم تصعيده تألق مع الفريق الأول وفاز معهم بلقب الدوري، قبل أن ينضم لصفوف فيتسه الهولندي في عام 2011.

بزغ نجم بوني في الإيرديسيف وأصبح هداف الفريق منذ موسمه الأول معهم قبل أن يواصل تطوره ويفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري وهداف المسابقة في عام 2013 ليقرر سوانزي سيتي التعاقد معه في 2013 لتدعيم خط هجوم الفريق الويلزي الذي كان يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز في تلك الفترة وانضم للبجع في صفقة قياسية كلفت 12 مليون جنيه إسترليني.

تألق بوني مع سوانزي سيتي وأحرز 25 هدفًا في موسمين ليقرر مانشستر سيتي التعاقد معه في عام 2015 من أجل أن يكون احتياطيًا لهدافه التاريخي سيرجيو أجويرو، ولكن اللاعب لم يتمكن من ترك بصمته مع السيتزين بسبب كثرة تعرضه للإصابات مما أثر على مستواه بالسلب، تمت إعارته لستوك سيتي ولكنه لم يكن موفقًا مع البوترز بسبب التعامل المجنون من مارك هيوز معه -على حد تعبيره-.

عاد بوني إلى سوانزي سيتي مرة أخرى على أمل أن يستعيد مستواه مجددًا ولكن تجربته الثانية بنفس القميص لم تُكلل بنفس النجاح، ليتم إعارة اللاعب إلى العربي القطري ومن ثم قرر الفريق الويلزي عدم التجديد له، ليصبح لاعبًا حرًا في صيف 2019، قبل أن ينقض عليه الاتحاد السعودي في الميركاتو الشتوي الحالي.

الأندية التي لعب لها ويلفريد بوني:

الفريق الفترة المباريات عدد الأهداف التي سجلها سبارتا براغ 2008 - 2011 77 30 فيتسه آرنهيم 2011 - 2013 77 58 سوانزي سيتي 2013 - 2014 70 34 مانشستر سيتي 2014 - 2016 46 10 ستوك سيتي "إعارة" 2016 11 2 سوانزي سيتي 2017 - 2019 25 4 العربي القطري "إعارة" 2018 7 5

ما أبرز الأندية التي كانت مهتمة بالتعاقد مع ويلفريد بوني؟ جذب الإيفواري ويلفريد بوني انتباه العديد من الأندية الكبيرة في مختلف الدوريات الأوروبية لسببين بارزين أولهما هو الخبرة التي يتمتع بها مهاجم السيتي السابق بعد أن سبق وتألق في الدوري الإنجليزي الممتاز، والثاني هو كون اللاعب متاح بصفة مجانية أي أنه لن يكلف أي فريق يرغب بالتعاقد معه سوى الاتفاق على الشروط الشخصية فقط لا غير. بحسب تقارير موقع "ويلز أونلاين" أبرزت عدة أندية اهتمامها بالتعاقد مع بوني ولكنها كانت تضع اللاعب على قائمة المطلوبين تحسبًا لأي ظرف طارئ يحدث في سوق الانتقالات مثل إصابة أي لاعب أساسي أو رحيله إلى فريق أكبر، مثل شيفيلد يونايتد الذي كان يسعى لتقوية خط هجومه بلاعب قوي بدنيًا ويناسب طريقة لعب كريس ويلدر خاصًة وأن روبنسون قد يرحل إلى وست بروميتش آلبيون. طبقًا لمكاتب المراهنات أيضًا كانت هناك احتمالية لانتقال بوني إلى إحدى قطبي الدوري الأسكتلندي، خاصًة مع تألق الكولومبي موريلوس لاعب رينجرز والذي يحظى باهتمام كبير من مختلف الأندية وكذلك نفس الحال بالنسبة لمهاجم سيلتك وهو الفرنسي إدوارد لاعب رديف باريس سان جيرمان السابق والذي بات مرشحًا للعودة للدوري الفرنسي وتحديدًا ليون، لتعويض ديمبيلي في حال رحيله للدوري الإنجليزي الممتاز. على الصعيد العربي، أبرز ناديي الرائد والسد اهتمامهما بالتعاقد مع ويلفريد بوني، بعد أن تم عرض اللاعب من قبل أحد وكلاء الأعمال على الفريق السعودي ولكنهم لم يتخذوا أي خطوة رسمية للتعاقد معه، وفي المقابل كانت مصادر قناة الكأس قد أشارت بإن تشافي هيرنانديز كان يرغب بضم بوني إلى كتيبة الفريق القطري ولكن المفاوضات لم تُكلل بالنجاح. اقرأ أيضاً.. تين كات يحذر إدارة الحائلي من وضع كارثي بالاتحاد ويلفريد بوني.. هل يكرر تجربة جوميز مع الهلال؟

حظى ويلفريد بوني بموسمين ممتازين للغاية مع سوانزي سيتي بعد أن نجح الإيفواري في تسجيل 25 هدفًا، لتتنازع عليه أبرز الأندية قبل أن ينجح مانشستر سيتي بقيادة بيلجريني في التعاقد معه ليكون بديلًا للكون سيرجيو أجويرو، ولكن لسوء الحظ أبعدت الإصابات والمرض اللاعب عن المشاركات فهبط مستواه بشدة ولم يكن مؤثرًا مع السيتزين.

تواجد ويلفريد بوني في سوانزي سيتي في نفس الفترة التي كان يلعب بها جوميز مهاجم الهلال الحالي، بل أن هداف الزعيم كان بديلًا له مع الفريق الويلزي، ومما لا شك فيه فإن بوني يمتلك قدرات تهديفية مميزة للغاية ولكن يبقى هناك خوف كبير من أن تتكرر تجربته الفاشلة مع فريق العربي القطري، حيث استمر معهم بوني لمدة 6 شهور فقط.

يخشى جمهور الاتحاد من أن تكون تجربة بوني فاشلة مع ناديهم بسبب عدم تأقلمه مع الدوري القطري في التجربة القصيرة له مع فريق العربي، ولكن في المقابل هناك تفاؤل بالاستفادة من الخبرة التي يتمتع بها اللاعب والتي قد تضيف للعميد الكثير والكثير على غرار ما فعله جوميز منذ انضمامه للهلال حيث قاد الفريق للعالمية أخيرًا بالتتويج بدوري أبطال آسيا والمشاركة في مونديال الأندية، فهل يكون على قدر التطلعات؟ ويشهد الدوري مستقبلًا منافسة خاصة بين أبرز مهاجمين لسوانزي في السنوات الأخيرة؟

ماذا فعل ويلفريد بوني منذ انتهاء عقده مع سوانزي بالصيف الماضي؟

انتهت فترة الإعارة للإيفواري ويلفريد بوني مع العربي القطري وتمكن من تسجيل خمسة أهداف فقط معهم وانتهى معها عقد اللاعب مع سوانزي سيتي، وقرر الفريق الويلزي عدم التجديد له، ليصبح مهاجم مانشستر سيتي السابق لاعبًا حرًا منذ يوليو الماضي، حيث لم يتفاوض معه أي نادي من أجل التوقيع معه على الرغم من الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها.

منذ ذلك الحين، لم يبتعد بوني عن كرة القدم على الرغم من أن اللعبة نفسها ابتعدت عنه وأدارت وجهها له، ولكنه قرر محاولة الحفاظ على لياقته البدنية وتدرب مع فريق نيوبورت كاونتي الذي يقبع في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزية، ربما لم يمنحوه الفرصة ليلعب كرة القدم مجددًا ولكنهم لم يبعدوه عنها نهائيًا، وظل يتدرب معهم طيلة الفترة الماضية.

يتحدث مدرب نيوبورت كاونتي عن ويلفريد بوني ويقول: إنه بارع لأن الأولاد يتعلمون منه، لقد كان مصدر سعادة لهم لأنه تحدث إليهم قليلًا، إنه أمر مذهل لأن يتواجد حول الفريق في التدريبات، إذا تمكنا من التعاقد معه فسيكون الجميع سعداء للغاية، ولكن هذا لن يحدث للأسف بسبب كمية المال الذي يجب أن يتم عرضها عليه، ولن يربط نفسه بالنادي عندما يكون قريبًا من الانتقال لفريق ما.

على الرغم من ابتعاد بوني لفترة ليست بالقليلة عن الملاعب ولكن يمكن القول بإن مثل هذه الشخصية التي لازالت تقاتل من أجل مواصلة لعب كرة القدم في أعلى المستويات هي حتمًا تدعو للتفاؤل لجمهور الاتحاد، ويبدو أن ما ينقصه فقط هو الصبر لحين اكتمال لياقته البدنية والثقة في قدراته من أجل أن يستعيد حاسته التهديفية المميزة.