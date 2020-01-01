تين كات يحذر إدارة الحائلي من وضع كارثي بالاتحاد

مدرب العميد مطالبه كثيرة دون نتائج ملموسة

يرى الهولندي تين كات؛ المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، أن فريقه مقبل على وضع كارثي، إذا لم تتحرك الإدارة بشكل عاجل قبل نهاية الميركاتو الشتوي الجاري.

الاتحاد تعاقد حتى الآن مع ثلاثي أجنبي في يناير الجاري؛ الأرجنتيني ليوناردو جيل، التونسي أنيس البدري والبرازيلي برونو أوفيني.

ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" فإن تين كات طلب من إدارة النادي سرعة التعاقد مع مهاجم أجنبي وإلا سيكون الوضع كارثيًا، نظرًا لعدم استغلال الفرص من قبل المهاجمين الحاليين.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النادي الجداوي قد تفتح ملف رحيل المدرب الهولندي خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع أداء الفريق وكثرة مطالبه دون نتائج ملموسة.

العميد يضم بين صفوفه المهاجم البرازيلي رومارينيو، والمحليين هارون كمارا، عبد العزيز العرياني وعبد الرحمن الغامدي، بجانب المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش، والذي لم يُقنع تين كات بأدائه.

وكان تين كات قد برر تعادل فريقه أمام العدالة مؤخرًا، لعدم وجود مهاجم جيد يجيد استغلال أنصاف الفرص. (طالع تصريحاته)

ويحتل العميد المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 15 نقطة، حصدها من الفوز في أربع مباريات، والتعادل في ثلاث، وتلقي ثماني هزائم.