رسميًا - اتحاد جدة يتعاقد مع النجم الإيفواري ويلفريد بوني

صفقة قوية، لعل الاتحاد يجد به ضالته في كمية الفرص التي يهدرها لاعبوه

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع الإيفواري ويلفريد بوني؛ مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي الأسبق.

تعاقد النادي الجداوي مع صاحب الـ31 عامًا أتى مجانًا، إذ كان لاعبًا حرًا منذ الصيف الماضي، بعدما رحل عن فريق سوانزي سيتي الإنجليزي.

وسبق لبوني اللعب لعدة أندية إنجليزية، على رأسها مانشستر سيتي، الذي حصد معه لقب كأس كاراباو عام 2016، وشارك معه في 46 مباراة، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع سبعة آخرين.

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بخلاف السيتي، لعب الإيفواري في الدوري الإنجليزي لكل من ستوك سيتي وسوانزي سيتي، حيث قضى بالبريميرليج ستة أعوام.

وسبق لبوني اللعب في الخليج لصالح العربي القطري لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة من سوانزي، شارك خلالها في سبع مباريات وسجل خمسة أهداف.

على المستوى الدولي، خاض مهاجم الأفيال 51 مباراة مع منتخب بلاده، وسجل 14 هدفًا وصنع خمسة آخرين.

يذكر أن بوني هو خامس صفقات العميد الشتوية، حيث تعاقد مع الأرجنتيني ليوناردو جيل، التونسي أنيس البدري، البرازيلي برونو أوفيني والسعودي عبد المجيد السواط.