ويلز تحجز بطاقة التأهل لليورو بثنائية رامسي في المجر

إنجاز تاريخي لريان جيجز مع منتخب بلاده

تمكن المنتخب الويلزي من التأهل ليورو 2020، بعد الفوز على نظيره المجري بثنائية نظيفة، في الجولة الثامنة من التصفيات.

ويلز كانت بحاجة شديدة من أجل تحقيق الفوز، تحت قيادة مدربها ريان جيجز الذي يطمح في كتابة التاريخ مع بلاده.

جيجز دفع بقوته الضاربة في المباراة، حيث شارك بن ديفيز ظهير توتنهام، آرون رامسي لاعب وسط يوفنتوس، دانييل جيمس جناح مانشستر يونايتد وجاريث بيل نجم ريال مدريد.

رامسي وضع أصحاب الأرض في المقدمة بالهدف الأول في الدقيقة الخامسة عشر من زمن اللقاء.

وبالشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 47 تمكن نجم يوفتوس من إضافة الهدف الثاني ليضمن الفوز لبلاده والتأهل لليورو.

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النتيجة تضع ويلز في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة بـ14 نقطة، بفارق 3 نقاط عن كرواتيا صاحبة الصدارة.

وفي المركز الثالث تأتي سلوفاكيا بـ13 نقطة، ثم المجر 12، وأذربيجان في المرتبة الأخيرة بنقطة وحيدة.