والد هالاند يزور مقر تدريبات مانشستر يونايتد والشائعات تتصاعد

هل تكون بادرة لانتقال اللاعب للمانيو؟

صعّد والد إيرلينج هالاند، لاعب سالزبورج النمساوي، حجم التكهنات حول مستقبل ابنه، عندما قام بزيارة كارينتجون معقل تدريبات مانشستر يونايتد، في إشارة إيجابية لجمهور الشياطين الحمر.

وكان هالاند قد جذب الأنظار إليه بشدة بعد العطاء المميز الذي قدمه لفريقه النمساوي على مختلف الأصعدة، حيث سجل 22 هدفًا خلال 16 مباراة خاضها هذا الموسم في مختلف البطولات المحلية والقارية.

الدولي النرويجي أصبح على رادار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، ويتزعمهم ريال مدريد، لكن الحديث الدائم كان عن اهتمام إدارة مانشستر يونايتد على وجه الخصوص به لما يُقاسيه المانيو من أزمات في مركز المهاجم الصريح حاليًا.

لكن بحسب ما أشارت له تقارير صحفية، فإن اليونايتد قد يكون قريبًا من الحصول على خدمات هالاند، لا سيما وأن والده قد قام بزيارة للنادي ومقر تدريباته، مما قد يوحي بأن اتفاقًا قد يتم في هذا الوقت بين الأولد ترافورد وصاحب الـ19 عامًا.

مانشستر يونايتد قد باع في الصيف الماضي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان، إلى جانب إرساله لأليكسس سانشيز إلى النيراتزوري أيضًا مُعارًا، مما تسبب في خلو مركز المهاجم واقتصاره على ماركوس راشفورد والشاب جرين وود.

البعض قد ذهب للتنبؤ بأن المانيو سيأخذ خطوة في سوق الانتقالات الشتوية لتدعيم الفريق، وبالفعل فإن أقرب الحلول ستكون ماريو ماندزوكيتش، لاعب يوفنتوس، والذي بالفعل يتصارع عليه النادي الإنجليزي مع بوروسيا دورتموند.

لكن الأكيد أن هالاند من الصعب أن ينتقل من سالزبورج في الشتاء، وقد ألمح وودوارد، المدير التنفيذي لليونايتد، أن النادي بصدد صرف الكثير من الأموال ولكن هذا سيحدث فقط في الصيف المقبل لا الشتاء.