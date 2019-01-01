ساوثجيت يكشف طموحه مع إنجلترا ومستقبله في التدريب

جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا يتحدث عن مستقبله مع الأسود الثلاثة.

أكد المدرب جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا أنه يتطلع للتخطيط لفترات بعيدة مع الأسود الثلاثة بعد الصعود لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أكد خلالها أن الأسبوع الماضي كان مرهقًا بالنسبة له في علاقته مع الجماهير بعد حادثة سترلينج وجوميز وتحقيق الانتصار على مونتينجرو وكوسوفو.

وقال ساوثجيت: "أنا شخص واقعي وأحب الحقائق ومثل تلك العلاقات من الممكن أن تشهد الكثير من التقلبات في فترات قصيرة، بالنسبة لي أنا فقط أنظر للأمام وأنتظر ما الذي سيحدث تاليًا".

وأضاف: "علينا أن نقبل بحقيقة ترشح المنتخب الإنجليزي للفوز بلقب البطولة لذلك علينا أن نمتلك الثقة اللازمة في أنفسنا، وفي نفس الوقت ننتبه لتلك الأمور التي يجب علينا تحسينها في أدائنا".

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وأكمل: "الفريق يملك الكثير من الإيمان وعلينا أن نستمر في منحهم اياه، لكن ذلك لا يعني أن نكذب عليهم نحن هنا نحاول أن نتمتع بالقدر الأكبر من الصراحة فيما يتعلق بتقييم الأداء".

وأنهى تصريحاته: "علينا أن نبقي تركيزنا على ما سنقوم به في الصيف المقبل، لكن يجب أيضًا أن نخطط على كل المستويات القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى".

جدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي كان قد حسم صعوده لبطولة كأس الأمم الأوروبية بعد تصدره المجموعة الأولى في التصفيات بـ ٢١ نقطة أمام التشيك صاحبة المركز الثاني بـ ١٥ نقطة.