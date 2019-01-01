وكيل أوزيل يحسم موقفه النهائي من الرحيل عن أرسنال

صانع الألعاب الألماني يعتبر أحد المرشحين لمغادرة أرسنال بسبب استبعاده من معظم مباريات الفريق

حسم إيركوت سوجوت وكيل أعمال صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل، مستقبله سواء بالبقاء أو الرحيل عن أرسنال.

التكهنات انتشرت طوال الفترة الماضية حول مصير أوزيل، ووجود العديد من العروض لضمه في يناير الجاري.

ويأتي ذلك بسبب الخلاف الواضح بينه والمدرب أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، والذي استبعده في العديد من مباريات هذا الموسم.

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أوزيل ابتعد عن معظم المباريات الهامة مؤخراً، وبالتحديد ضد توتنهام وليفربول، وهو ما برره إيمري بالإصابة.

سوجوت حسم الأمر بشكل كامل قائلاً:"لا أفضل الحديث عن مستقبل مسعود بشكل علني، لكن الوضع الحالي أجبرني على توضيح الأمور".

وأضاف:"أوزيل قام بالتجديد مع أرسنال في يناير الماضي، لرغبته في البقاء بالنادي، الموقف لم يتغير واللاعب مستمر مع ناديه".

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أبرز تصريحات مدربي الفريقين 👇 pic.twitter.com/jZQmiwYljQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 2, 2019

وتابع:"أوزيل يريد البقاء وملتزم بنسبة 100% مع أرسنال ويحب النادي ويعلم قيمة قميص الفريق".

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وعن الانتقادات:"أوزيل تعرض لمثل هذه المواقف كثيراً طوال مسيرته ودائماً ما كان يرد في الوقت المناسب".

سبب الغياب:"عانى العديد من الإصابات وحالات الإعياء هذا الموسم، ويحاول التعافي والتأقلم على أسلوب المدرب".

جدير بالذكر أن أوزيل المرتبط بعقد مع أرسنال حتى 2021، سجل 37 هدف وصنع 66 هدف خلال حقبة المدرب السابق أرسن فينجر.