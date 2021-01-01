وكيل أعمال أوزيل يؤكد اقتراب انتقاله لفنربخشه التركي

صفقة كبيرة في الطريق..

لم يخفِ إركوت سوجوت، وكيل أعمال مسعود أوزيل، لاعب آرسنال، اقتراب موكله من الانضمام إلى فنربخشه التركي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان أوزيل قد استُبعد تمامًا من آرسنال منذ شهر مارس الماضي بناء على قرار المدرب ميكيل أرتيتا، لكنه رفض الرحيل في الصيف الماضي للحفاظ على راتبه الضخم الذي يتقاضاه في ملعب الإمارات.

الآن يدخل الدولي الألماني أخر ستة أشهر له في عقده ويحق له التفاوض مع أي نادٍ آخر، وقد تداولت التقارير اقترابه من العودة إلى تركيا، الأمر الذي أكده وكيله أيضًا.

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سوجوت في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس قال "هناك عملية يعرفها الجميع، مسعود لا يزال لديه عقد هنا (آرسنال)، الآن هو حر في التفاوض مع أي نادٍ، هذا ما نفعله".

كما أضاف "نحن وآرسنال اتفقنا على أن يكون هناك اتفاق يجعل مسعود سعيدًا، مثل هذه القرارات لا يمكن اتخاذها في يوم أو يومين".

وأتم "لقد قال مسعود دائمًا أنه يحب فنربخشه ويريد اللعب معهم، الصفقة جارية في الوقت الراهن ومن الخاطئ القول أنها قد تمت بدون توقيع العقود بعد".

الجدير بالذكر أن أوزيل خرج في الساعات الماضية وأكد عشقه لفنربخشه على تويتر، بتأكيده على أنه النادي التركي المفضل له منذ أن كان صغيرًا.