أوزيل يلمح إلى اقترابه من نادٍ تركي ويكشف تشكيلته المفضلة لآرسنال

أسماء مفاجئة..

ألمح مسعود أوزيل، لاعب آرسنال، إلى اقتراب مغادرته ملعب الإمارات والتوجه صوب فناربخشة التركي، وذلك في تغريدات مختلفة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكان ميكيل أرتيتا قد استبعد أوزيل من تشكيلته بصورة قاسية للغاية منذ شهر مارس الماضي، وحاول النادي أن يتخلص من الدولي الألماني في الصيف إلا أن اللاعب صمم على البقاء بسبب راتبه الكبير.

الآن يبدو أن أوزيل سيغادر حتمًا خلال الانتقالات الشتوية الحالية، وقد زادت تغريداته من هذه الاحتمالية عندما أكد على أنه أحد مشجعي فناربخشة.

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الألماني أجاب عند سؤاله عن سبب تشجيعه لفناربخشة "نشأت كمشجع لفناربخشة عندما كنت طفلاً في ألمانيا، كل ألماني-تركي يدعم الفريق التركي عندما يكبر في ألمانيا".

I grew up as a @Fenerbahce fan as a kid in - every German-Turkish person supports a Turkish team when they grow up in Germany. And mine was . Fenerbahce is like in . The biggest club in the country 🇹🇷 https://t.co/Y3hEba79IO — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 11, 2021

كما أجاب صاحب الـ32 عامًا على التساؤلات حول تشكيلته لأفضل من زاملهم في آرسنال، وقد شهدت بعض المفاجآت غير المتوقعة.

أوزيل اختار:

دافيد أوسيينا

سياد كولاسيناك - بيير ميرتساكر - لوران كوسيلني - بكاري سانيا

سانتي كازورلا - آرون رامسي

سيرج جنابري - أوزيل - أليكسس سانشيز

بيير أوباميانج

Ospina - Sagna, Koscielny, Mertesacker, Kolasinac - Cazorla, Ramsey - Serge Gnabry, Özil, Alexis Sanchez - Aubameyang #YaGunnersYa😎 https://t.co/R9y5nP2d75 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 11, 2021

وأخيرًا، أخذ أوزيل في الثناء على زميله السابق في ريال مدريد سيرخيو راموس، حيث قال عنه "كان لاعبًا من طراز عالمي لعقد كامل، يا له من قائد، طموحه وعزيمته رائعان، أقول أنه أفضل مدافع رأيته في جيلي".

.@MesutOzil1088, and from other generations? 🤔 Just kidding. 😜

Miss you, my friend. All the best. https://t.co/LsBg9K4EhE — Sergio Ramos (@SergioRamos) January 11, 2021

ورد راموس ساخرًا على هذه التغريدة بقوله "ومن يكون في الجيل الآخر؟ أمزح معك، أفتقدك يا صديقي، أتمنى لك التوفيق".

يذكر أن علاقة أوزيل وراموس كانت قوية للغاية لدرجة أن الأخير تشاجر مع جوزيه مورينيو أثناء توليه تدريب ريال مدريد بسبب استبعاده وقسوته على الألماني في فترة من الفترات.