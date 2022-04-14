وفاة نجم ريال مدريد وكولومبيا السابق بعد حادث سيارة

توفي فريدي رينكون؛ لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب كولومبيا السابق، عن عمر يناهز الـ55 عامًا، بعد تعرضه لحادث سيارة في وقت سابق خلال الأسبوع الحالي.

كيف توفي نجم ريال مدريد وكولومبيا رينكون؟

رينكون أصيب بإصابات خطيرة جدًا بالرأس، بعد تصادم بين السيارة التي كان يقودها، حافلة في مدينة كالي الكولومبية، ليدخل إلى إثرها المستشفى.

المسعفون بذلوا كل ما في وسعهم من أجل إنقاذ حياة رينكون، حيث خضع لعمليات جراحية ولكنها لم تنجح، ليتوفى مساء أمس الأربعاء متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها.

لوريانو كوينتيرو الطبيب المعالج لرينكون قال خلال تصريحات صحفية: "على الرغم من الجهود التي بذلتها الفرق الطبي، إلا أن فريدي رينكون توفي".

ماذا قدم رينكون في ملاعب كرة القدم؟

رينكون بدأ مسيرته مع أندية سانتا في وأمريكا دي كالي، قبل انتقاله إلى البرازيل عام 1995، للانضمام لصفوف نادي بالميراس، الذي فتح له باب الاحتراف في أوروبا.

اللاعب الكولومبي تمت إعارته لنادي نابولي الإيطالي، ثم انضم إلى ريال مدريد، حيث شارك في 28 مباراة بالدوري الإسباني وسجل 7 أهداف.

فريدي عاد إلى أمريكا الجنوبية على سبيل الإعارة في البداية، من أجل الانضمام إلى بالميراس وكورينثيانز، حيث قاد الأخير للتتويج بكأس العالم للأندية عام 2000، واعتزل كرة القدم عام 2004 ليتوجه إلى عالم التدريب.

وعلى المستوى الدولي، لعب رينكون 84 مباراة دولية لمنتخب كولومبيا، سجل فيها 17 هدفًا، وساعد كولومبيا على الوصول إلى كأس العالم 1990 بعد غياب 28 عامًا.

ويحمل رينكون رقمًا قياسيًا بجانب مواطنه كارلوس فالديراما، بمشاركته في نهائيات كأس العالم في 10 مباريات.

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