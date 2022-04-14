خمسة أشياء تعلمناها من كأس مينا 2022

اختتم مهرجان كرة القدم على مدار ثلاثة أيام، وهو النسخة الافتتاحية من كأس مينا يوم الإثنين بتتويج الأبطال في الفئات العمرية لأقل من 12 عامًا وتحت 14 عامًا وتحت 16 عامًا وتحت 18 عامًا، ولكن لمئات الشباب الذين نزلوا إلى الملاعب في فنادق جيه إيه والمنتجعات الخاصة به، كانت رحلة الحلم. سيكون له تأثير دائم على كل واحد منهم بغض النظر عن المكان الذي سيأخذهم إليه في حياتهم المهنية بعد ذلك.

من المكسيك إلى النمسا، ومن الهند إلى إنجلترا ومع مجموعة من أفضل الفرق الأكاديمية في الإمارات العربية المتحدة، كان هذا احتفال حقيقي بكرة القدم للشباب والإرث الذي يمكن أن تخلقه. الآن وقد انتهى الحفل، كان لدينا الوقت للتفكير في خمسة أشياء تعلمناها من النسخة الأولى من كأس مينا.

كرة القدم الهندية آخذة في الارتفاع

لعدة سنوات حتى الآن، قيل لنا إن الهند ستكون القوة العظمى الصاعدة المستقبلية في كرة القدم العالمية، ولكن مع مرور السنين، استمر الانتظار حيث لم يأتِ الفريق الملقب بالنمور الزرقاء إلى أي مكان قريبًا من الوصول إلى كأس العالم أو المنافسة في المراحل الأخيرة من بطولة كأس آسيا، وبينما لا يزال هذا الهدف قيد التنفيذ، فإن ما رأيناه في كأس مينا يشير إلى وجود الكثير من الأسباب للتفاؤل.

عندما تم الكشف عن تشكيلة مجموعات تحت 12 عاماً في كأس مينا، كانت كل الأنظار على أمثال أكاديمية برشلونة وأكاديمية لا ليجا وأكاديمية مانشستر سيتي، لكن أكاديمية مينيرفا المستبعدة من الحسابات من أقصى شمال الهند هي التي استحوذت على البطولة بطريقة عاصفة.

لم يتصدر الأولاد من منطقة البنجاب مجموعتهم فحسب، بل فعلوا ذلك بشكل قاطع، حيث فازوا في جميع المباريات الثلاث، وسجلوا 12 هدفًا ولم يتلقوا أي أهداف و كان الفوز 5-0 على أكاديمية برشلونة هو الأبرز.

أُرسل نادي دبي سيتي لكرة القدم بعيداً في الدور نصف النهائي بعد تخطيه وكانت مباراة الإعادة مع فريق دوري الدرجة الأولى الإسباني في النهائي، وفي الواقع كررت أكاديمية مينيرفا فوزها لتتقدم بلا معارضة إلى منصة التتويج، ورفع الكأس بإتقان مطلق، الفوز بجميع المباريات، وسجلت 19 هدفًا وعدم استقبال ولو هدف واحد. وإذا كنت تتساءل عن اسم يجب مراقبته من أجل المستقبل، فلا تنظر إلى أبعد من ماليمنجامبا ثيام الذي فاز بجائزة أفضل لاعب تحت 12 عامًا وجائزة أفضل هداف، بعد أن سجل 12 من أهداف فريقه ال19. عرض ملهم حقًا للجانب الهندي في أول مسابقة دولية لهم على الإطلاق.

يمكن أن تكون كرة القدم قاسية كما اكتشف مانشستر سيتي

إذا كان بإمكان أي فريق أن يجادل بأنه اقترب من مستوى الهيمنة الذي قدمته أكاديمية مينيرفا في أقل من 12 عامًا، فهي مدارس مانشستر سيتي لكرة القدم في أبو ظبي، لكن بطريقة ما لم تكن موجودة على الجانب الآخر لمواجهة الهنود في نهائي المسابقة.

هذه هي قسوة كرة القدم كما تعلمها الشباب على مدار الأيام الثلاثة. مثل مينيرفا، تصدروا مجموعتهم برصيد تسع نقاط كاملة، ومثلهم، لم يستقبلوا هدفًا واحدًا، وسجلوا عشرة أهداف في هذه العملية.

كان في انتظارهم في الدور نصف النهائي وصيف المجموعة الثانية فريق أكاديمية لا ليجا، ومرة ​​أخرى لم يستقبل مانشستر سيتي في شباكه، لكن للأسف، لم يكن ذلك كافياً بالنسبة لهم حيث خرجوا في المرتبة الثانية بركلات الترجيح وخسروا فرصة المنافسة في النهائي ضد أكاديمية مينيرفا.

ربما لم يكونوا قد وصلوا إلى النهائي، لكن شباب مدارس مانشستر سيتي لكرة القدم لديهم كل الأسباب للتفاؤل بشأن مستقبلهم، ويأملون أن يعودوا لأداء أفضل في النسخ المستقبلية من كأس مينا.

كرة القدم المكسيكية النارية تعرض نفسها

كان هناك جو من الإثارة يحيط بـبوماس أونام، الفريق الذي سافر إلى أبعد نقطة للمنافسة في كأس مينا.

جلب فريق تحت 14 عامًا أحد أكثر الأندية شعبية في المكسيك إلى الطاولة أكثر من أدائه الرائع طوال البطولة؛ لقد أضافوا أيضًا إلى مزيج ثقافات كرة القدم المعروضة في ملاعب فنادق جي إيه ومنتجعاته بمزيج مثالي من المهارات المبهرة.

في النهاية كان نجاحًا هائلاً للفريق القادم من مكسيكو سيتي. تصدر المجموعة التي ضمت وولفرهامبتون واندرارز بالإضافة إلى ناديي دبي سيتي وفرسان هيسبانيا بأناقة فريق بوماس أونام الذي فاز بجميع مبارياته الثلاث.

بعد ذلك ، واجه فريق أوريازوليس شتورم جراتس النمساوي في الدور نصف النهائي، حيث نجح في اجتيازه بالفوز 2-0 قبل أن تنتهي مباراة الإعادة في المباراة النهائية ضد دبي سيتي بالفوز 2-0 للمكسيكيين الذين استحقوا رفع كأس U14s بجدارة.

تركت المواهب المكسيكية بصماتها في دبي، حيث فاز سانتياجو فيجيراس بجائزة أفضل لاعب في البطولة تحت 14 سنة، في حين أكمل زملاؤه أنطونيو هيريرا وهومبرتو مانشيلا قائمة الهدافين في هذه الفئة العمرية.

تمثيل مشرف من دبي سيتي للبلد المضيف

استقبلت بطولة كأس مينا بفخر الفرق من جميع أنحاء العالم، وعرضت مهاراتهم والتنافس على الألقاب عبر الفئات العمرية الأربع، لكن الأولاد المحليين لنادي مدينة دبي أثبتوا أنهم لم يكونوا سهلين، حيث قاموا بعمل جيد لتمثيل المدينة المضيفة في ثلاث من الفئات العمرية الأربع.

احتل الأولاد باللونين الأحمر والأبيض المركز الثاني في مجموعتهم تحت 12 عامًا، ووصلوا إلى نصف النهائي حيث هزمهم بطل نهائي أكاديمية مينيرفا.

أفضل أداء لهم كان في الفئة العمرية تحت 14 عامًا حيث أنهوا أيضًا المركز الثاني في المجموعة، متقدمين على فرسان هيسبانيا ووولفرهامبتون واندرارز إلى المربع الذهبي. كان بهاينجاكارا الإندونيسي المنافس التالي، وقد تعرضوا أيضًا للهزيمة 6-5 بركلات الترجيح حيث حجز نادي مدينة دبي مكانه في المباراة النهائية.

في النهاية، أثبتت القوة المكسيكية بوماس أونام أن الجبل أعلى من أن يتسلقوه، لكن شباب دبي يغادرون كأس مينا ورؤوسهم مرفوعة عالياً، بعد أن تنافسوا ضد الفرق الكبرى وصنعوا اسمًا لأنفسهم.

الفوز أو الخسارة ، يغادر الأطفال من جميع أنحاء الكوكب بذكريات دائمة

سواء عادوا إلى الوطن حاملين ميداليات حول أعناقهم أو بتجربة تعلمهم من فرق ذات خبرة أكثر من خبراتهم، فإن كل لاعب شارك في بطولة كأس مينا الافتتاحية خلق ذكريات ستدوم مدى الحياة.

من خلال السفر من أماكن بعيدة مثل المكسيك وتنزانيا والنمسا والهند، أتاح كأس مينا للشباب عبر الفئات العمرية الأربع الفرصة لتجربة ثقافات مختلفة، داخل وخارج الملعب، للاختلاط بالفرق الأخرى والتعرف على شكل الحياة لأقرانهم في البلدان الأخرى الذين يجمعهم حلم أن يصبحوا يومًا ما أفضل لاعبي كرة القدم المحترفين.

وتقاسم اللاعبون الضحكات، فرحة الفوز وألم الهزيمة، وعذاب ترك الملعب مصاباً وأمل في الوصول إلى النهائيات. تم تبادل حسابات إنستجرام والتمنيات الطيبة حيث رحلوا جميعًا للمرة الأخيرة، سيكون هذا هو إرث كأس مينا في نسخته الافتتاحية، وهذا ما تدور حوله كرة القدم للشباب.