تقترب الدوريات الخمسة الكبرى في معظم أنحاء أوروبا من الانتهاء، وهو ما يعني أننا نعيش الفترة الأكثر إثارة في الموسم.

لا تزال بعض الأندية الكبرى في هذه الدوريات لم تحسم اللقب بعد، ومنهم الدوري الإسباني الذي يتصدره ريال مدريد تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

يشق البلانكوس طريقه نحو اللقب بأريحية كبيرة، لكن متى يحصل ريال مدريد بشكلٍ رسمي على الدوري الإسباني 2021-22؟

جدول مباريات الدوري الإسباني 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

جدول ​ترتيب الدوري الإسباني 2022

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ريال مدريد 31 22 6 3 63 26 +37 72 2 برشلونة 30 17 9 4 60 31 +27 60 3 إشبيلية 31 16 12 3 44 22 +22 60 4 أتلتيكو مدريد 31 17 6 8 57 38 +19 57 5 ريال بيتيس 31 17 5 9 56 37 +19 56 6 ريال سوسييداد 31 15 9 7 32 30 +2 54 7 فياريال 31 12 10 9 49 30 +19 46 8 أتلتيك بيلباو 31 11 12 8 36 30 +6 45 9 فالنسيا 31 10 12 9 43 44 -1 42 10 أوساسونا 31 11 8 12 31 40 -9 41 11 إسبانيول 31 10 9 12 36 42 -6 39 12 سيلتا فيجو 31 9 9 13 34 35 -1 36 13 رايو فاييكانو 30 9 7 14 32 37 -5 34 14 خيتافي 31 7 11 13 28 35 -7 32 15 إلتشي 31 8 8 15 32 44 -12 32 16 غرناطة 31 6 11 14 35 52 -17 29 17 مايوركا 31 7 8 16 27 50 -23 29 18 قادش 31 5 13 13 26 43 -17 28 19 ليفانتي 31 4 10 17 35 61 -26 22 20 ألافيس 31 5 7 19 24 53 -29 22

كم نقطة يحتاجها ريال مدريد للفوز بالدوري الإسباني 2021-22؟

فريق أنشيلوتي ما زال أمامه سبع مباريات ليخوضها هذا الموسم، والفارق بينه وبين أقرب منافسيه هو 12 نقطة.

مع بقاء 24 نقطة فقط متبقية حتى انتهاء مباريات الدوري الإسباني هذا الموسم، يأمل ريال مدريد في حسم اللقب سريعًا.

برشلونة هو أقرب منافسي الملكي في الوقت الحالي ولا يزال أمامه تسع مباريات في الدوري هذا الموسم.

هذا يعني من الناحية النظرية أنه لا يزال بإمكان الكتلان الحصول على 27 نقطة قبل أن يُسدل الستار عن المنافسة.

إذا استمر الغريمان اللدودان في الفوز بالمباريات القادمة، فإن ريال مدريد سيحقق لقب الدوري الإسباني قبل مباراتين من خط النهاية.

يعني ذلك أنه قد يكون موعد حسم الملكي للقب هو مباراته ضد ليفانتي في 11 مايو.

جدول مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني 2021-22

الجولة المباراة الموعد الملعب 32 إشبيلية - ريال مدريد الأحد 17 أبريل 2022، رامون سانشيز بيثخوان 33 أوساسونا - ريال مدريد الأربعاء 20 أبريل 2022، إل سادار 34 ريال مدريد - إسبانيول الأحد 1 مايو 2022، سانتياجو برنابيو 35 أتلتيكو مدريد - ريال مدريد الأحد 8 مايو 2022، واندا ميتروبوليتانو 36 ريال مدريد - ليفانتي الأربعاء 11 مايو 2022، سانتياجو برنابيو 37 قادش - ريال مدريد الأحد 15 مايو 2022، رامون دي كارانزا 38 ريال مدريد - ريال بيتيس الأحد 22 مايو 2022، سانتياجو برنابيو

متى كان آخر لقب لريال مدريد من الدوري الإسباني؟

ريال مدريد هو النادي الأكثر تتويجًا في تاريخ الدوري الإسباني ، حيث حصل على 34 لقبًا منذ إنشائه في عام 1932.

لكن الملكى عانى في السنوات الأخيرة، وذلك مع النجاح الذي حققه برشلونة منذ مطلع الألفية.

عاد أتلتيكو مدريد للواجهة أيضًا كقوة لا يستهان بها، وأضاف منافسًا ثالثًا للدوري الذي اعتاد على منافسة ثنائية بين ريال مدريد وبرشلونة.

فاز الريال باللقب آخر مرة في 2019-20، مع عودة أسطورة النادي زين الدين زيدان إلى تدريب الفريق ليحقق لقبه الثاني في الدوري خلال فترتيه في ملعب سانتياجو برنابيو.

حقق الفرنسي لقب الدوري الإسباني مرة أخرى في موسم 2016-2017، حيث استفاد البلانكوس من نجاعة كريستيانو رونالدو الكبيرة في ذلك الوقت.

This Real Madrid side finished fourth in La Liga 😳 pic.twitter.com/8MbP88HQNA — GOAL (@goal) March 9, 2022

هل يحقق برشلونة الدوري الإسباني 2021-22؟

يأمل ريال مدريد في إعادة كأس الدوري الإسباني إلى خزانته في عام 2022، لكن المنافسة نظريًا لا تزال حاضرة.

يمتلك برشلونة وإشبيلية 60 نقطة، بينما يمتلك أتلتيكو مدريد حاليًا 57 نقطة.

يمكنهم من الناحية النظرية، المنافسة بقوة على اللقب في حال تعثر الملكي في الجولات القادمة، مع الأخذ في الاعتبار فوز أحدهم على الأقل بجميع مبارياته المتبقية.

تنتظر ريال مدريد مواجهتي إشبيلية وأتلتيكو مديد في الدور الثاني، لكنه انتهى من الكلاسيكو هذا الموسم بعد الخسارة الأخيرة من برشلونة بالأربعة.

سيقترب البلاوجرانا من الريال بتسع نقاط إذا فاز بمباراته المؤجلة، لكن بعد أن عانى من بداية صعبة لموسم وداع ليونيل ميسي، فيبدو الأمر صعبًا فيما يخص المنافسة على اللقب.

جدول مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني 2021-22