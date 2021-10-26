"وضع الدوسري لا يختلف عن صلاح، والنصر جاهز"

نجما ليفربول والهلال في نفس الوضع حاليًا

أكد سعود الصرامي المتحدث السابق باسم نادي النصر أن وضع سالم الدوسري نجم الهلال لا يختلف عن وضع النجم المصري محمد صلاح في ليفربول، والذي وصفه بأنه أفضل لاعب في العالم.

الصرامي يتحدث منذ عدة أيام مطالبًا الدوسري بالرحيل عن الهلال لأنه لا يتمتع داخله بالنجومية والشعبية التي يستحقها، نظرًا لعدم تجاوبه مع المشجعين المتعصبين، مشيرًا إلى أن زميليه محمد جحفلي وعلي البليهي خطفا النجومية منه بأفعالهما لاستفزاز جماهير النصر.

ولم يتوقف الناقد الرياضي عن نشر التغريدات التي تتحدث عن مستقبل الدوسري، وقارن في واحدة منهن بينه وبين محمد صلاح الذي تطلب وده العديد من الأندية حاليًا، مؤكدًا أنه والدوسري يعيشان نفس الوضع من حيث تجديد عقديهما مع ناديهما ورغبة الأندية المنافسة في التعاقد معهما.

إذ كتب "محمد صلاح أفضل لاعب في العالم في محادثات لتجديد عقده مع ليفربول، أندية ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ويونايتد تترقب تفاصيل المفاوضات تمهيداً للدخول فيها. سالم الدوسري عقده مع الهلال اقترب من نهايته، النصر القوة الشرائية الأولى بين أندية الشرق الأوسط جاهز".

ومن ثم أضاف موجهًا رسالة لجماهير الهلال "سالم في مرمى المفاوض النصراوي، تفهم ما تفهم مشكلتك".

وأتم سلسلة تغريداته عن القصة بالتأكيد على أن بقاء الجناح السعودي في الهلال أو انتقاله للنصر لا يُحدده سوى العرض والطلب.

إذ كتب "على كل هلالي بأن يتعايش مع الواقع ويتصالح مع "فلسفة" الوسط الرياضي. بقاء سالم الدوسري في الهلال أو مغادرته "يحدده" العرض والطلب وهو ثقافة احترافية. سالم عقده مع الهلال قريب من النهاية، وحده "الابن" الخلوق والنجم الموهوب سيختار مكانه في عقده الأخير في مشواره الرياضي".

يُذكر أن صاحب الـ30 عامًا قضى كامل مسيرته مع الهلال باستثناء فترة قصيرة مع فياريال الإسباني، وهو مرتبط بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولم يُجدد بعد.