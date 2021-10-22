باستخدام البليهي .. متجر الهلال يستفز النصر، ورد مفاجئ من "الزعماء"

البليهي خطف إعجاب الجمهور الهلالي وأثار الكثير من الجدل

يبدو أن لقطة علي البليهي مدافع الهلال عقب الفوز على النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا ستبقى خالدة في تاريخ مواجهات الفريقين وكذلك في ذاكرة الجمهور الأزرق.

متجر الهلال الرسمي لم يُفوت تلك اللقطة دون استخدامها لاستفزاز النصر وجمهوره، وقد تفاعل "الزعماء" مع الأمر برد فعل مفاجئ وقوي.

ماذا فعل البليهي عقب فوز الهلال على النصر؟

المدافع السعودي الذي لعب مباراة جيدة جدًا أشعل الأحداث عقب صافرة النهاية بدخوله في مشادة كلامية مع عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر تطورت إلى اشتباك بالأيدي بين اللاعبين وتدخل من حسين عبد الغني المدير التنفيذي للعالمي.

البليهي وبعد فض تلك الاشتباكات لم يصمت، بل واصل احتفاله الصاخب بالفوز الثمين، وذلك بغرس علم أزرق في وسط ملعب مرسول بارك في رسالة مفادها "تم احتلال الملعب النصراوي من القوات الهلالية".

هذا التصرف أثار جدلًا واسعًا في تويتر، إذ احتفلت به جماهير الهلال كثيرًا ورأته اللقطة الأجمل والخالدة في الانتصار المهم، فيما شن إعلاميون نصراويون حملة كبيرة ضد اللاعب وطالبوا بإيقافه متهمين إياه بسوء السلوك.

ماذا فعل متجر الهلال الرسمي لاستفزاز النصر وجمهوره؟

متجر الهلال الرسمي لم يُفوت الحدث، إذ أعلن صباح اليوم الجمعة عن طرح قميص للبيع يحمل صورة البليهي وهو يغرس علم الهلال، وبثلاثة ألوان هي الأزرق والأسود والرمادي.

ولم يكتف المسؤولون في المتجر بذلك، بل حددوا سعر القميص بـ119 ريال سعودي، وهو الرقم الذي يُذكر النصراويين بالدقيقة التي شهدت "الجحفلة" .. إحراز محمد الجحفلي هدف التعادل في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الفريقين عام 2015، والذي منح الهلال فيما بعد فرصة الفوز باللقب.

ماذا كان رد فعل جماهير الهلال على طرح قميص البليهي؟

جماهير الهلال تفاعلت بقوة مع طرح المتجر الرسمي للنادي القميص الخاص بالبليهي وغرسه لعلم الهلال في منتصف ملعب مرسول بارك، إذ أقبلت على شرائه بشكل كبير جدًا.

"الزعماء" لم يتوقفوا حتى نفذت الكمية تمامًا من المتجر الإلكتروني وقبل مرور 24 ساعة من طرح القميص.

ومن المتوقع أن يظهر العديد من الجماهير الهلالية بالقميص في شوارع الرياض مما سيُمثل استفزازًا كبيرًا لعشاق النصر.