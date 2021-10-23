"الدوسري ليس نجمًا في الهلال، جحفلي وبليهي خطفا نجوميته، حان وقت رحيله"

دعوة صريحة لنجم الهلال للانتقال إلى النصر؟

وجه سعود الصرامي المتحدث السابق باسم نادي النصر رسالة إلى سالم الدوسري نجم الهلال حثه خلالها على الرحيل عن فريقه والانضمام لفريق يُقدره ويستطيع منحه النجومية التي يستحقها.

الصرامي بدأ تغريداته المثيرة بالتأكيد على أن الجناح السعودي هو أفضل لاعب عربي يلعب في الملاعب العربية حاليًا، مشيرًا إلى أن موهبته تتفوق حتى على أجانب الهلال جميعًا.

وأوضح الناقد الرياضي خلال تغريدته أن محمد جحفلي وعلي البليهي خطفا النجومية والشعبية من الدوسري بسبب تصرفاتهم التي تلعب على وتر التعصب الجماهيري والسخرية من النصر.

إذ كتب "الهلال يملك أفضل لاعب عربي يلعب في الملاعب العربية، موهبته تتفوق على المحترفين السبعة التي تضمهم صفوف فريقه، لكنه ليس النجم الأول في الزعيم ولا حتى الثاني رغم دوره المؤثر في مباريات الديربي و نجاحه في هز الشباك، نجومية سالم ذهبت للجحفلي ومن بعده البليهي و المبرر هو النصر".

الصرامي طالب في تغريدة تالية الدوسري بالرحيل عن الهلال والبحث عن نادٍ يُقدر موهبته ماليًا وجماهيريًا وإعلاميًا، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يتمتع بنجومية الشباك في الهلال لأنه يرفض التجاوب مع تصرفات المتعصبين.

#هات_إذنك

و سالم يشارف عقده على النهاية وهو عقده الأخير كلاعب محترف

حان الوقت لسالم بالرحيل و البحث عن نادي يقدر موهبته مالياً و جماهيرياً و إعلامياً

لا يمكن لنجومية الشباك في الهلال تذهب للجحفلي ثم للبليهي و لا يتمتع بها سالم

لأنه يرفض التجاوب مع تصرفات المتعصبين و لا يؤمن بها https://t.co/grU930BzZL — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) October 23, 2021

إذ كتب "وسالم يشارف عقده على النهاية وهو عقده الأخير كلاعب محترف، حان الوقت لسالم بالرحيل والبحث عن نادٍ يقدر موهبته مالياً وجماهيرياً وإعلامياً، لا يمكن لنجومية الشباك في الهلال أن تذهب للجحفلي ثم للبليهي ولا يتمتع بها سالم لأنه يرفض التجاوب مع تصرفات المتعصبين ولا يؤمن بها".

وأتم الرجل حديثه المثير بالإشارة إلى أن البليهي سيحرم الدوسري من نجوميته في الهلال، ولذا الأفضل له الرحيل خاصة أنه أحد أساطير المنتخب السعودي والفريق الأزرق.

#هات_إذنك

سالم ليس نجما و لا بطلاً عند مشجع متعصب أو إعلامي متهور أو إداري غشيم

لكنه أحد الأساطير التي ظهرت في عالم كرة القدم فقاد الأخضر و الهلال للبطولات و الإنتصارات

رحيله عن الهلال ضروري حتى يعيش أفضليته الفنية المطلقة و يحتل الشعبية الأولي في المدرج

وجود البليهي سيحرمه ذلك pic.twitter.com/BSU1zaHh0N — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) October 23, 2021

إذ كتب "سالم ليس نجمًا ولا بطلًا عند مشجع متعصب أو إعلامي متهور أو إداري غشيم، لكنه أحد الأساطير التي ظهرت في عالم كرة القدم فقاد الأخضر و الهلال للبطولات والإنتصارات. رحيله عن الهلال ضروري حتى يعيش أفضليته الفنية المطلقة ويحتل الشعبية الأولي في المدرج وجود البليهي سيحرمه ذلك".