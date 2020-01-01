والد رينا: نابولي لا يحتاج معجزة لعبور برشلونة

والد حارس أستون فيلا الحالي يتحدث عن مواجهة فريقي نجله السابق نابولي وبرشلونة

قال والد حارس المرمى الإسباني بيبي رينا إن نابولي لا يحتاج إلى معجزة من أجل إقصاء برشلونة من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويصطدم برشلونة بنابولي الأسبوع المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال في مواجهة تميل نظريًا لصالح الفريق الكتالوني.

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وفي الوقت الذي يلعب فيه بيبي رينا بقميص أستون فيلا الإنجليزي حاليًا، لا يمكن إغفال الحديث عنه حين تذكر مواجهة برشلونة أمام نابولي، كونه ارتدى قميص الفريقين من قبل.

وحول ذلك، تحدث والده عن المباراة التي اعتبرها خاصة بالنسبة له نظرًا لأنه كان مهتمًا بمتابعة الفريقين من قبل نظرًا لتمثيل نجله لهما في فترات سابقة.

وأضاف: "المواجهة ستكون قوية وبمشاعر خاصة بالنسبة لي ولبيبي، ولكن لا أعتقد أنها محسومة سلفًا لبرشلونة، الحظوظ تبدو متقاربة حتى وإن مالت نسبيًا لأحد الطرفين"

وتابع: "في رأيي لا يحتاج نابولي إلى معجزة من أجل عبور الدور ثمن النهائي والتأهل لدور الثمانية، التغلب على برشلونة يبقى صعبًا ولكن لا مستحيل في كرة القدم"

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يذكر أن نابولي قد حقق انتصارًا على يوفنتوس في الدوري الإيطالي وعلى إنتر في كأس إيطاليأ، ويقدم أداء كبيرًا أمام الكبار رغم تراجعه في بقية المباريات.