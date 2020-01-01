ميرتينس فشل في إقناع برشلونة بقدراته

ليس المهاجم المأمول..

كشفت تقارير من الصحف الإسبانية، عن أن برشلونة كان يضع دريس ميرتينس، مهاجم نابولي، كأحد الخيارات لدعم مركز المهاجم الصريح في يناير الماضي.

وكانت الرغبة ملحة لإدارة برشلونة لدعم الرقم 9 بعد إصابة لويس سواريز الطويلة، وارتبط اسم البلوجرانا بعدد من النجوم مثل رودريجو مورينو، مهاجم فالنسيا، وبيير أوباميانج، مهاجم أرسنال.

غير أن في نهاية المطاف لم تستطع الإدارة الكتلانية أن تجلب مهاجمًا لخلافة الدولي الأوروجوياني، ولكنها حاليًا في طريقها للتعاقد مع مارتن بريثوايت، مهاجم ليجانيس، ليحلّ محل المُصاب عثمان ديمبيلي في قائمة كيكي سيتين.

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ووفقًا للتقارير، فإن ميرتينس كان أحد المطروحين في يناير الماضي، لكن في نهاية المطاف لم يقتنع مسؤولو برشلونة بقدرات المهاجم الإيطالي وفضلوا عدم الاتجاه إلى التعاقد معه.

عقد صاحب الـ32 عامًا ينتهي بنهاية هذا الموسم، وكان لديه شرط جزائي بقيمة قليلة جدًا في يناير للرحيل عن فريق الجنوب، مما جعله خيارًا بارزًا للبرسا، بيد أن إدارة البلوجرانا رفضت الرهان عليه في يناير.

هناك عدد من الأندية الأوروبية المهتمة بميرتينس حاليًا، حيث يجد اهتمامًا من الدوري الإنجليزي الممتاز منذ يناير أيضًا، إلى جانب اهتمام من موناكو هو الآخر به.

يذكر أن برشلونة يسعى إلى التعاقد مع مهاجم صريح في الصيف المقبل أيضًا بعد تقدم سواريز في العمر، ويُعد لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر، هو الخيار الأول لإدارة بارتوميو.