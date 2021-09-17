هيجواين : ساهمت في الفوز بكوبا أمريكا وأشعر بالراحة بعيدًا عن الأرجنتين

سنوات من الحزن للمهاجم الأرجنتيني

علق المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، على فوز منتخب بلاده ببطولة كوبا أمريكا من دونه خلال هذا العام.

اللاعب المخضرم تواجد ضمن تشكيل بلاده الذي تأهل إلى نهائي كوبا أمريكا من قبل وكذلك كأس العالم، ولكنه لا يحمل ذكريات سعيدة بأي من النهائيات التي لعبها مع الأرجنتين.

النجم المعتزل دوليًا بعد انضمامه إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، قرر التحدث إلى شبكة "ESPN" عن اعتلاء الأرجنتين لمنصة البطولات أخيرًا من دونه.

ماذا قال هيجواين؟

صاحب الـ33 سنة قال:"السعادة تختلف كثيرًا عندما تكون في الملعب وتساعد فريقك على الفوز، ولكني سعيد لأن أولئك الذين استمروا في المحاولة نجحوا في النهاية".

وأما عن تصريح ليونيل ميسي عن أن هذا الكأس كان أيضًا لمن حاولوا وفشلوا من قبل:"هذا الأمر مريح جدًا بالنسبة لي لأني ساهمت بنفسي كثيرًا قبل حصول الأرجنتين على هذا اللقب".

وتابع:"لقد مرت سنوات طويلة ومجموعة اللاعبين السابقين قامت بتعزيز مستوى الأداء في 3 نهائيات وتجهيز الفريق لهذه المرحلة، لذلك استمعت جيدًا لما قاله ميسي".

ماذا عن إمكانية عودته للأرجنتين؟

هيجواين واصل حديثه:"لا أتوقع عودتي مرة أخرى، أنا شخص عندما يتخذ قرارًا لا يرجع فيه رغم كل العواقب المترتبة عليه".

وأضاف:"ربما فاتني أن أكون بطلًا مع الأرجنتين وهي أعظم أمنية ناضلت من أجلها، ولكني بخير وسعادة وراحة بال وأستمتع مع أسرتي وابنتي".

وأوضح:"لقد مرت سنوات عديدة جدًا من البكاء والحزن، علاوة على أن البيئة مختلفة الآن، حيث فصلت تفكيري تمامًا عن المنتخب الوطني عن اتخاذي لهذا القرار، ولكني ما أزلت أتابع الفريق ويسعدني أنه يؤدي بشكل جيد".

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